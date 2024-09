Qué rápido se olvida en Can Barça; un fijo de Xavi fue tachado de Cataluña: Dani Olmo, el culpable

El trabajo del futbolista parece ser lo que se replica en la vida real, ser contratado por una empresa y después de años de servicio, ser reemplazado. El en el caso del Barça, no pierde la costumbre de darle la confianza a La Masia y trabajar en base a los valores del club, Hansi Flick lo está aplicando y Deco también. Sin, embargo, el portugués no tomó en cuenta lo que pensaría Ilkay Gündogan cuando se refirió al fichaje de Dani Olmo y el aporte extraw que brindaría el español.

Con un presupuesto para tomar en consideración, Barcelona se enfocó en contraste a Olmo por encima de otros futbolistas, pues era el jugador que Joan Laporta también aprobaba. Pero el legado del alemán Gündogan queda relegado de alguna forma por la presencia de Olmo que para Deco fue la idónea y la que le faltaba al club para que las cosas empiecen a ir mejor.

Se olvidaron de Gündogan

Flick es consciente que no tendrá hasta próximo aviso a Frenkie de Jong y Gavi, sí tuvo bajo su mando a Ilkay Gündogan durante la pretemporada, pero no fue por mucho tiempo. El volante con raíces turcas se fue al Manchester City y parece que ni Deco lo extraña, ya que antepuso a Dani Olmo en su lugar. “Hemos fichado a Dani Olmo porque es el centrocampista que no teníamos”, dijo el director deportivo.

Olmo es el volante ideal

Con un equipo joven y prometedor, el entrenador alemán está sabiendo sacarle lo máximo a sus pupilos, aunque Dani Olmo ya dio dotes de su calidad. Tanto el cuerpo técnico como Deco lo saben, lo hecho en la Eurocopa y con el Leipzig no es una mera coincidencia. “Había mucha calidad, pero Dani era un jugador que nos faltaba”, resaltó Deco respecto a los candidatos para reemplazar a Gündogan.

El ex Leipzig dejando su huella

La filosofía en Can Barça es clara, trabajar en base a los valores y la filosofía que ha hecho famoso al equipo desde hace tiempo. En ese sentido, Deco considera que Dani Olmo cumple con esos requisitos: “Dani nos da hambre de ganar. El Barça siempre ha sido una mezcla de jugadores locales y futbolistas hambriento”. En líneas generales, el impacto de Olmo está dando resultados, pues ya lleva 2 goles.