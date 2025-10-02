Deco culpa a Lewandowski de haber negociado con un rival a espaldas del Barça

Hace mucho tiempo que en el Barça están más que enterados de que este año va a ser el último de Robert Lewandowski en el conjunto culé. El polaco ya tiene una edad y ha asumido que su paso por el conjunto blaugrana ha llegado a su fin y que lo mejor para todos es que, finalizando esta campaña 25/26, dé por finalizado su vínculo con el FC Barcelona, para poner rumbo a un nuevo destino. Una decisión que habría tomado de acuerdo con la dirección deportiva culé que, entendiendo que se iría a Arabia Saudí, nunca le puso ni una sola traba al polaco.

Sin embargo, a lo largo de las últimas horas han salido a la luz una serie de informaciones que apuntan que Lewy habría estado hablando con un gigante europeo sobre la posibilidad de fichar en el mercado de verano a coste cero. Ese equipo no sería otro que el AC Milan, que viendo el éxito del fichaje de Modric, buscaría repetir la operación con la llegada de un Robert Lewandowski que prefiere jugar en Italia antes que en Arabia Saudí.

Deco está muy molesto con Lewandowski

Si bien es cierto que el Milan no es un rival del Barça de forma habitual, al menos en la actualidad, en el club estaban convencidos de que no iba a seguir jugando en Europa al máximo nivel. Por lo que hay mucha sorpresa por el hecho de que ahora piense en irse al Milan. Pues, si se siente capacitado para jugar en San Siro, podría seguir siendo un suplente de lujo en el Camp Nou, un papel que, por el motivo que sea, no está dispuesto a asumir.

Todo esto ha generado cierto enfado en las oficinas del Camp Nou, donde creen que Lewandowski y su entorno han estado jugando con ellos con la idea de irse a Arabia, mientras que, en secreto, negociaban con el Milan. Una idea que no se va de la cabeza de un Deco que culpa al polaco de estar obrando muy mal con el Barça, donde siempre lo han tratado muy bien.

Lewandowski quiere un final de altura

Con todo, a pesar de que la situación se está enrareciendo, el único deseo de Lewandowski, en estos momentos, es el de seguir siendo importante en este Barça de Flick y ayudar al equipo a ganar grandes títulos en la que, para él, será su última temporada como jugador del FC Barcelona.