Deco plantea cambiar a Rashford por una operación de 5 millones que el Barça tiene bajo control en Croacia

Marcus Rashford sigue siendo un talento indudable, pero en el Barça han empezado a valorar su salida. Su elevado coste, su salario y el contexto futbolístico actual hacen que su continuidad ya no sea tan segura. Deco ha colocado al inglés en la lista de posibles ventas o cambios y habría movido ficha en Croacia: la joven promesa portuguesa Cardoso Varela es ahora la opción que tiene “bajo control” para ocupar ese perfil de extremo izquierdo ofensivo que estaba planteándose para Rashford.

La operación sería sorprendentemente asequible: 5 millones de euros podrían bastar para hacerse con Varela, según informes que lo vinculan al Barça desde su marcha al Dinamo Zagreb. El club blaugrana, por tanto, ve en él una alternativa de futuro con mucho margen de crecimiento, algo que cuadra con la filosofía actual de reforzar cantera y jóvenes valores.

¿Quién es Cardoso Varela y cómo encajaría en el Barça?

Cardoso Varela es un extremo izquierdo portugués nacido en 2008, actualmente enrolado en el Dinamo Zagreb, tras dejar las categorías del Oporto. Destaca por su velocidad, cambio de ritmo, desborde por banda, regate en espacios abiertos y capacidad para llegar al área. Aunque aún muy joven, ya ha hecho apariciones con el primer equipo croata, lo que demuestra madurez para su edad.

En el escenario del Barça, Varela podría completar el tridente ofensivo junto a figuras como Lamine Yamal o Ferran Torres, aportando frescura, verticalidad y el perfil de extremo que busca jugar en libertad, con libertad para entrar desde la banda. Su edad le permitiría también tener un desarrollo controlado en el filial o con cesiones antes de llegar al primer equipo. El sistema de Hansi Flick y Deco busca justamente ese equilibrio entre jóvenes de alto potencial y plantilla competitiva.

¿Por qué Rashford por Varela?

Coste y contrato: Rashford tiene un salario alto y requiere una inversión importante para mantenerlo o competir por él. Varela, en cambio, supone una apuesta económica mucho menor con gran potencial de valorización.

Filosofía de proyecto: El Barça vuelve a apostar por jóvenes talentos para reconfigurar el equipo a medio plazo. Un fichaje de 5 millones por un juvenil encaja en ese modelo. Necesidades tácticas: Varela encaja como extremo izquierdo puro, con movilidad, regate y llegada. En ese perfil, Rashford es más caro y menos alineado con la fase de transición del equipo.