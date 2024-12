Deco reconoce el error, si no fuera de la cantera no estaría en el Barça porque no tiene nivel

El FC Barcelona ha tenido un bajón de rendimiento en todos los aspectos y esto está afectando a su clasificación en la Liga, ya que el conjunto azulgrana lleva cinco puntos de los últimos 18 posibles y su liderato en la competición doméstica corre peligro. Tanto, que lo podría perder dependiendo de los resultados de los rivales. Por eso, la dirección deportiva ya ha puesto la cruz en algunos jugadores.

Deco, director deportivo, ha reconocido el error que ha tenido el Barça en los últimos años y ha señalado directamente a Alejandro Balde. El lateral izquierdo no está pasando un buen momento a nivel de estado de forma y ya le han empezado a caer críticas contundentes. De hecho, se dice que si no fuera de la cantera, de la Masía, ya no estaría jugando más de azulgrana.

Alejandro Balde, muy señalado

El club culé ha confiado mucho en Balde a lo largo de los años, ya que pensaban que tenían a un jugador para la banda izquierda para muchos años. Mucha gente lo comparó con Alphonso Davies por su forma de jugar y su rendimiento iba yendo a más en los últimos años, pero parece que esta temporada se ha estancado y no está dando el nivel necesario para jugar en el Barça.

Sus constantes fallos a la hora de dar pases, sus centros a la nada o sus despistes defensivos son algunos de los motivos por los cuales se está criticando al barcelonés. De hecho, en algunas ocasiones, Hansi Flick ha preferido darle minutos a Gerard Martín, aunque su nivel tampoco es muy aceptable, para no tener que poner a Balde, ya que no está al 100% para ser el líder del carril izquierdo.

Cambios en el mercado

Por eso, el Barça se ha puesto las manos a la obra en el mercado y estaría buscando un lateral izquierdo, ya sea para este mes de invierno o para el próximo verano. La intención es que venga un jugador que le ponga las cosas difíciles a Balde y pueda luchar por la titularidad. Si al barcelonés no le gusta, podría pedir una salida, y Joan Laporta estaría encantado de dársela si llega una oferta en condiciones.