Varios jugadores del Barça se han quejado a Deco del rendimiento de Eric García

El FC Barcelona está sufriendo una crisis de malos resultados y se están produciendo los primeros enfrentamientos entre compañeros del vestuario azulgrana. Hay algunos futbolistas que se han quejado de uno en especial a los dirigentes porque él es uno de los motivos por los cuales el Barça está pasando está mala racha. El club lo sabe y va a tomar medidas en el mercado de invierno.

Es el caso de Eric Garcia, el defensa de Martorell que no está dando el nivel. Varios jugadores están haciendo ver que no tiene el nivel para jugar en el Barça y quieren cambios. Hansi Flick no cuenta prácticamente con él y aceptaría su salida en enero, mientras que Joan Laporta está esperando a que llegue una oferta en firme para dejar salir al central. Contra el Leganés, fue el señalado porque llegó el gol de los rivales por su culpa.

Eric Garcia, muy señalado

Compañeros suyos, especialmente los de la defensa como Jules Kounde o Iñigo Martínez, se han quejado de su falta de intensidad a la hora de rechazar balones y lo fácil con lo que pierde su marca. En el gol contra el conjunto madrileño, dejó escapar al jugador que acabó marcando y pudo rematar solo. Por eso, desde el vestuario están hartos y han pedido a Deco, entre otros, que no vuelva a jugar.

El técnico alemán lo sabe y puso al jugador de titular para darle descanso a Pau Cubarsí y ver si quedaba algún trozo de esperanza para poder ver a un buen Eric Garcia, pero el caso del defensa de Martorell está cerrado y la dirección deportiva lo ha colocado en el mercado. Su situación está definida y solo falta esperar a que llegue una oferta en condiciones para aceptar su marcha en enero.

El posible destino del defensa

En ese sentido, desde el Barça esperen una oferta del Girona, el equipo que más se ha interesado por el jugador. Estuvo a punto de firmarlo el pasado verano, pero desde el club azulgrana tiraron para atrás la operación porque había muchos lesionados en defensa y en el centro del campo. Ahora, con prácticamente todos recuperados, Eric Garcia tiene las puertas de salida abiertas y podría volver a jugar bajo las órdenes de Míchel Sánchez.