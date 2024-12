Flick lleva 5 meses cargando con un fichaje que no quería en el Barça

El FC Barcelona, a pesar de sus problemas económicos, hizo un gran fichaje el pasado verano: el de Dani Olmo. El centrocampista de Terrassa volvió al club de su vida después de su paso por Croacia y Alemania y fue considerado la gran incorporación del Barça. Sin embargo, unos meses después, Hansi Flick no está convencido con el jugador, ya que no era su prioridad en su lista de altas.

El técnico alemán quería a un extremo izquierdo, concretamente a Nico Williams, ya que era una posición donde los azulgranas no tenían a nadie y, a parte del pivote defensivo, era la demarcación que hacía más falta reforzar. El vasco no acabó llegando y sí lo hizo Olmo, y aunque es un gran jugador, ha tenido un bajón significativo en los últimos partidos, como el equipo en general.

Olmo, de más a menos

El club ya tuvo problemas con su inscripción al inicio de temporada y tuvo que estar los dos primeros partidos de Liga sin jugarlos. A partir de allí, el de Terrassa demostró el motivo por el cual el Barça lo había fichado y en sus primeros cuatro partidos, marcó tres goles. Sin embargo, Olmo se lesionó y estuvo más de un mes fuera de los terrenos de juego. A partir de ahí, su rendimiento ha ido a menos.

Por eso, Flick está cargando desde hace meses con un fichaje que él no quería, aunque respeta la calidad del jugador. Hubiese preferido a un extremo izquierdo puro como Nico Williams, y por eso hay atacantes sonando para el Barça el próximo verano, ya que el alemán piensa que es la pieza que le falta a la plantilla. Aunque Olmo puede jugar en diferentes posiciones, no es lo mismo.

Su inscripción, el gran problema

Por otra parte, otro de los grandes problemas que está teniendo la entidad culé es la inscripción del centrocampista. Está inscrito hasta el 31 de diciembre y está trabajando para encontrar dinero y poder inscribirlo hasta final de temporada, pero la situación no es nada sencilla. Si no lo consiguen, Olmo no podría jugar más este curso, tanto en Liga como en Champions, y hay una cláusula en su contrato con la que podría salir libre del Barça en ese caso.