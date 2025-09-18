El acuerdo está firmado y saldrá del Barça, Laporta da el visto bueno

Tiempo atrás, Joan Laporta puso sobre la mesa que una de las condiciones básicas para jugar en el Barça iba a ser la de tener contrato en vigor para más de una temporada. En este sentido, el presidente blaugrana trató de sentar un precedente para evitar nuevos casos como el de Ousmane Dembélé. Sin embargo, como se está viendo en esta misma temporada, hay más de un futbolista que está jugando a pesar de que, en junio de 2026, ya no va a pertenecer al Barcelona, a no ser que renueve su contrato. Ejemplos de ello son Christensen, De Jong y Lewandowski, cada uno con una situación completamente diferente.

En este caso, el que lo tiene todo más claro es el polaco. A sus 37 años ya no cree que esté en condiciones de alargar mucho más su periplo en el Barcelona. Ha dado mucho, ha marcado muchos goles, pero ya no se ve con 38 ejerciendo de nueve titular en el equipo de Hansi Flick. Es por este motivo que, a medida que han pasado las semanas, tanto jugador como directiva han ido hablando de cara a que pueda seguir jugando sin dar importancia a su situación contractual.

Lewandowski va perdiendo peso en el equipo

La realidad es que Hansi Flick también ha detectado que no puede tirar tanto como le gustaría de Lewandowski. A pesar de ser el mejor del equipo a la hora de buscar portería, la realidad es que el polaco ya no está para muchas titularidades. Ahora lo mejor es buscarle minutos de calidad antes que cantidad. Algo que, a la larga, no acabará gustando a un Lewandowski que ha vivido siendo titular.

Acuerdo para salir en 2026

Ante esta situación, el retiro no es la decisión final de Lewandowski. El polaco sabe que, si estira un poco más la cuerda, puede ganar mucho más dinero. Es por este motivo que, según han ido contando desde el entorno del jugador, si todo va según lo planeado, va a buscar la forma de salir a Arabia Saudí, en un movimiento similar al de Íñigo Martínez.

De este modo, hasta Laporta ha dado el visto bueno al acuerdo de que Lewandowski juegue sin problema esta temporada, a pesar de que ya todos saben que no va a seguir en el club. Todo gracias a que el polaco siempre ha ido de cara y lo ha dejado muy claro al club.