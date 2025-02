El Barça inicia negociaciones con el clon de Cristiano Ronaldo

Deco continúa trabajando para reforzar la línea ofensiva del Barça y ha puesto el foco en Geovany Quenda, el extremo de 17 años del Sporting de Lisboa, a quien muchos llaman “el clon de Cristiano Ronaldo”. El director deportivo culé está entusiasmado con el potencial de la joya del fútbol portugués y lo ve como una alternativa para Raphinha.

En lo que va del año, Quenda ha demostrado una madurez y habilidad excepcionales para su edad. Hasta el momento, ha anotado 2 goles y registrado 4 asistencias, cifras nada despreciables para un futbolista que recién empieza a dar sus primeros pasos en la élite. Se estima que el Sporting solo está dispuesto a desprenderse de su joven estrella por el valor de su cláusula de rescisión: 100 millones de euros.

A pesar de la crisis financiera que atraviesa el Barça, la directiva cree que puede acercar una oferta cercana a los 80 millones de euros. Además, para reducir el costo de la operación, Deco podría incluir en la negociación a Vitor Roque, quien interesa al club portugués, y el 50% restante de la ficha de Trincão.

Hansi Flick ya dio el visto bueno para avanzar con el fichaje, por lo que habrá que seguir de cerca los movimientos en las oficinas blaugranas. Sin embargo, Laporta y Deco no pueden perder el tiempo, ya que Quenda también está en la mira de otro gigante europeo: el Manchester United. Su técnico, Ruben Amorim, conoce bien al joven talento y ha pedido a la directiva de los ‘Red Devils’ que hagan todo lo posible por ficharlo.

El caso de Quenda ha reavivado una historia que pocos recuerdan. Tras conocerse el interés del Barça por el joven portugués, salió a la luz que Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de vestir la camiseta blaugrana.

Así lo reveló el propio CR7 en una entrevista con el periodista Edu Aguirre: "El Barcelona me quería contratar, pero no pasó. En el fútbol todo es rápido, el destino es así".

