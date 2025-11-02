El Barça pasa la tijera a Rashford para que siga o tendrá que irse

En las oficinas del FC Barcelona ya no hay margen de dudas. Tras el excelente arranque de temporada de Marcus Rashford, que ha respondido con goles, asistencias y presencia ofensiva, el club ha decidido aplicar la tijera y establecer un ultimátum claro: “Si no demuestras que mereces ser titular, acabaremos traspasándote”.

Rashford aterrizó con gran expectativa. La llegada del delantero inglés se produjo en forma de cesión procedente del Manchester United con opción de compra estimada en torno a los 30 millones de euros. El atacante ha respondido bien: sus primeros partidos evidencian una contribución ofensiva valorada por técnicos y analistas, que lo sitúan como una alternativa real al puesto de ''9''. No obstante, el Barça también tiene en su plantilla a figuras como Robert Lewandowski y Ferran Torres, quienes están llamados a competir por la titularidad.

Números, competencia y propuesta de compra

En los primeros encuentros con el Barça, Rashford ha mostrado cifras alentadoras: participa de manera directa en una jugada de gol por partido, alternando entre banda izquierda e incluso como delantero centro, lo que le da versatilidad al esquema de Hansi Flick. Sin embargo, la competencia es fuerte: Lewandowski sigue siendo la referencia ofensiva, mientras Ferran Torres y otros atacantes más jóvenes buscan minutos que también pueden disputarle al ex United.

El club ha comunicado internamente que la continuidad de Rashford dependerá de su compromiso, adaptabilidad táctica y rendimiento en partidos clave. En caso contrario, estará abierto —y probablemente preferido— a buscar una salida en el próximo mercado de invierno.

La exigencia del Barça hacia Rashford

En cuanto a la operación, el Barça dispone de una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, según fuentes oficiales. No obstante, dado el ultimátum interno, los técnicos barcelonistas ya contemplan una alternativa: ejercer la opción antes de negociarla aún más, o, en caso de que Rashford no garantice la titularidad, empezar a moverse por otras alternativas en el mercado y plantear una venta anticipada para recuperar la inversión realizada.

La situación tiene un matiz doble: Rashford pide protagonismo inmediato, pero el club también quiere garantías. El Barça manda un mensaje claro: puedes quedarte, pero solo si juegas y lo haces bien desde el primer minuto. De lo contrario, la salida en enero se plantea como la mejor solución para ambas partes.