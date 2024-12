El Barça se frota las manos con las ofertas que está recibiendo por Gavi

El malestar de Gavi con Hansi Flick es cada vez más evidente. Después de recuperarse de su grave lesión en la rodilla, el mediocampista no tiene el mismo protagonismo de antes y actualmente no forma parte del 11 titular. En el empate 2-2 ante el Real Betis, el joven de 20 años tuvo que conformarse con tener acción en los últimos 20 minutos, donde no tuvo demasiado tiempo para mostrarse.

Para el alemán y su cuerpo técnico, Gavi todavía no está al 100% recuperado y, por esa razón, consideran que lo mejor es que arranque desde el banco de suplentes. Hay varios clubes que están siguiendo de cerca la situación y no ven con malos ojos hacer un intento para fichar al español. El contrato vence en el verano de 2026, pero, si no lo renueva pronto, Joan Laporta deberá aceptar alguna de las ofertas.

No es intocable en el Barça

Para Hansi Flick, está más que claro que Gavi es una pieza importante de la plantilla y forma parte del proyecto futbolístico del club culé para los próximos años. Pero, hoy en día, no es un intocable por dos razones. La primera: aún le falta ritmo de competencia. La segunda: Marc Casadó está teniendo un nivel magnífico y es el motor del equipo culé.

Así las cosas, habrá que ver cómo sigue la temporada para Gavi y si está dispuesto a continuar en el banquillo. Por si las dudas, el teléfono está siempre disponible para recibir cualquier oferta para emigrar a otro club. Si no, será para extender su contrato con el Barça. Laporta, mientras tanto, espera y no está dispuesto a perder dinero por el traspaso del mediocampista.

El primero al caer

En los últimos días, la dirigencia culé avanzó fuerte para cerrar la contratación de Jonathan Tah, el defensor del Bayer Leverkusen de 28 años que llegaría en condición de libre en el verano de 2025. De concretarse su fichaje, Flick estará sumando un hombre de experiencia en un lugar clave del campo de juego.

Su liderazgo, además, será de gran utilidad para el desarrollo de Pau Cubarsí y otros canteranos de La Masía.