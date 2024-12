Gavi ensucia la victoria del Barça en Mallorca

No todo fueron alegrías en la balsámica goleada del Barça contra el Mallorca. Y es que hubo un jugador al que no le cambió la cara de enfado que tuvo desde el mismo momento en el que Hansi Flick le comunicó que iba a ser suplente.

Se trata de Gavi, que después de ser titular contra el Las Palmas, entró en las rotaciones de Flick, una decisión que no gustó al centrocampista andaluz. A pesar de que el entrenador le dejó en el banquillo para que descansara, ya que después de tanto tiempo de inactividad no puede acumular esfuerzos, Gavi se tomó la decisión como un castigo.

Gavi considera la suplencia un castigo

Y es que Gavi no está rindiendo al nivel que tenía antes de su grave lesión de rodilla. En el Barça lo ven como algo normal, ya que debe coger ritmo, pero el jugador no lo acaba de entender. Quiere jugarlo todo, volver a ser el futbolista indispensable de antes, por lo que no se toma bien ni los cambios ni, mucho menos, las suplencias.

Se da la casualidad, además, que Gavi fue titular contra el Celta y contra el Las Palmas, dos partidos en los que el Barça no ganó, lo que todavía aumenta más su frustración. Gavi entró al campo en Son Moix en el minuto 82, con todo decidido, por lo que su rostro de enfado no cambió, al considerar que debía haber sido titular.

Mucha competitividad en el centro del campo

El principal problema de Gavi se llama Marc Casadó, un jugador que ha asumido el papel de motor indispensable en el centro del campo. A ello se añade que Pedri ha vuelto a recuperar su mejor versión y que Hansi Flick no duda en añadir mediapuntas en los interiores, como son los casos de Dani Olmo e incluso de Raphnha.

La competitividad es muy alta y Gavi aún está en pretemporada, ganando minutos y confianza. El andaluz no lo acaba de aceptar, ha estado demasiado tiempo parado, por lo que le tocará a Flick gestionar la frustración de un jugador que terminará siendo de nuevo fundamental.