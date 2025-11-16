El Bayern de Múnich baja la oferta a 30 millones después de haber ofrecido 80 que fueron rechazado por Deco

El Bayern de Múnich ha reducido drásticamente su oferta por Ronald Araujo. Después de haber llegado a plantear una propuesta cercana a los 80 millones de euros, rechazada de inmediato por Deco, el club bávaro ha regresado con una cifra muy inferior: 30 millones. Un movimiento que refleja su interés por el central uruguayo, pero también su lectura del contexto económico del Barça y de la temporada irregular del futbolista.

Araujo, uno de los capitanes del equipo azulgrana, tiene contrato hasta 2026 y una cláusula muy elevada. Sin embargo, su rendimiento esta temporada ha generado debate: aunque sigue siendo uno de los defensores más imponentes físicamente, los números muestran una ligera bajada respecto a campañas anteriores. Araujo ha disputado menos minutos por molestias musculares recurrentes y ha cometido errores puntuales que le han costado al Barça algún gol decisivo. Aun así, su aporte en duelos individuales y su liderazgo sobre el césped continúan siendo incuestionables.

El encaje de Araujo en el Bayern

Para el Bayern, el uruguayo representa un perfil ideal: central rápido, agresivo, poderoso en el juego aéreo y capaz de corregir metros a la espalda, una característica clave para el modelo ofensivo dominante del club alemán. En el sistema actual de los muniqueses, donde la defensa debe sostener un bloque muy adelantado, Araujo encajaría como un refuerzo inmediato para reforzar la solidez que el equipo ha perdido en varios tramos de la temporada.

Además, su polivalencia —ha jugado como central diestro y lateral derecho— ofrece alternativas a un Bayern que ha sufrido por falta de profundidad en ambas posiciones. Su carácter competitivo y su experiencia en grandes escenarios también son puntos muy valorados por la directiva germana.

¿Está el Barça dispuesto a vender?

A pesar de la bajada radical de la oferta, el Barça no contempla desprenderse de Araujo por 30 millones, una cifra considerada totalmente insuficiente. En el club se reconoce que el uruguayo atraviesa un curso irregular, pero sigue siendo un jugador estructural para el proyecto deportivo de Hansi Flick y uno de los líderes del vestuario.

Solo una oferta cercana —o superior— a la inicial de 80 millones haría dudar al Barça. Por ahora, Deco mantiene su posición: Araujo es intransferible, y el Bayern deberá ir mucho más allá si quiere llevárselo.