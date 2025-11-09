Flick, preocupado, y no es el único, el vestuario recela, desde agosto tiene problemas graves en el Barça

El FC Barcelona atraviesa una situación delicada en defensa y el foco apunta directamente a Jules Koundé. Desde agosto, el francés no ha encontrado su mejor versión, y los errores se han vuelto demasiado frecuentes. Hansi Flick, que confió en él como pieza clave de su estructura defensiva, empieza a mostrarse visiblemente preocupado. Y no es el único: varios capitanes del equipo, según fuentes internas, han manifestado también su inquietud por el bajón de rendimiento del internacional francés.

Koundé ha pasado de ser un defensa fiable, veloz y con buena salida de balón a convertirse en una fuente de inseguridad. Fallos de marcaje, pérdidas en zonas comprometidas y falta de contundencia en los duelos individuales le han costado puntos importantes al Barça. En la victoria ante el Girona, por ejemplo, perdió la marca en el primer gol y lo acabó regalando con una salida de balón precipitada.

Flick, preocupado: el vestuario también recela

Sin ir más lejos, todo empezó a finales de la pasada campaña, con partidos como ante el Atlético de Madrid, un error de posicionamiento permitió el tanto del empate, y frente al Betis, un mal despeje terminó en un contragolpe que acabó en gol. Flick ha intentado protegerle públicamente, pero en privado, según apuntan desde el club, reconoce que “no está al nivel que el equipo necesita para competir por títulos”.

El mensaje dentro del vestuario es claro: el equipo no puede permitirse más errores atrás. Si Koundé no reacciona pronto, su estatus en el Barça —y su continuidad a medio plazo— podrían estar en serio peligro.

Alternativas y un futuro incierto

La preocupación se traduce en búsqueda de soluciones. Flick maneja varias alternativas para el lateral derecho, la posición que más ha comprometido a Koundé. Eric García, con una gran polivalencia, regularidad y pocos físicos, es la opción de emergencia por experiencia y jerarquía. También se baraja dar más minutos a Gerard Martín, cambiado de banda en ese rol cuando el sistema lo permite, o incluso apostar por Balde, que ha cumplido cada vez que ha tenido oportunidades.

El futuro de Koundé, mientras tanto, se tiñe de incertidumbre. Renovado hasta 2027, su contrato es de los más altos de la plantilla, lo que complica cualquier salida inmediata. Sin embargo, en el club no descartan escuchar ofertas si su rendimiento no mejora en los próximos meses. Flick y la dirección deportiva valoran su potencial, pero saben que el Barça necesita fiabilidad y constancia, virtudes que el francés ha perdido.