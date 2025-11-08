Ronald Araújo y Pedri han hablado en privado porque está perjudicando gravemente al Barça

El vestuario del FC Barcelona atraviesa un momento delicado debido al rendimiento de Jules Koundé. Los últimos partidos han dejado claro que el francés no está ofreciendo el nivel esperado, y esto ha generado preocupación tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico. Según fuentes cercanas al club, Ronald Araújo y Pedri han mantenido conversaciones privadas para analizar la situación, conscientes de que los fallos de Koundé han perjudicado gravemente al equipo en momentos clave.

El objetivo de Flick es claro: garantizar estabilidad defensiva sin comprometer el ataque, evitando que los errores individuales vuelvan a penalizar al Barça en competiciones nacionales e internacionales. La presión sobre Koundé es evidente, y su recuperación de nivel será crucial para no perder protagonismo en el once titular y mantener la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros.

La caída de rendimiento de Koundé

Koundé, que llegó al Barça como un refuerzo defensivo de primer nivel, ha mostrado en los últimos encuentros errores infantiles y desconexiones que han costado goles y situaciones comprometidas. Estadísticamente, su aportación defensiva ha caído: ha cometido más pérdidas de balón, interceptaciones fallidas y errores en la cobertura que en la primera parte de la temporada. Además, su proyección ofensiva, que se esperaba constante, ha sido irregular, generando pocas oportunidades de apoyo al ataque desde la banda.

La baja regularidad del francés no solo afecta los resultados, sino que también genera tensión en el vestuario, donde jugadores como Araújo y Pedri se han visto obligados a corregir o asumir responsabilidades adicionales para compensar los desajustes defensivos. Su situación contractual añade complejidad: aunque su contrato se extiende varios años, el club busca opciones para mejorar su rendimiento o, en caso extremo, plantear soluciones que no perjudiquen al equipo a largo plazo.

Opciones de Flick para el lateral derecho

Ante la situación de Koundé, Hansi Flick analiza alternativas para reforzar la banda derecha. Una opción es dar continuidad a otros defensores del primer equipo que puedan ofrecer mayor fiabilidad, incluso variando el esquema táctico para reforzar la defensa. Otra posibilidad es incorporar a jóvenes de la cantera, quienes han mostrado nivel suficiente para disputar minutos en partidos importantes y aportar frescura y compromiso en la zona.

La situación sigue siendo delicada, y la gestión de Koundé marcará en gran medida la capacidad del Barça para consolidar resultados positivos y estabilidad dentro del vestuario.