Eric García se queda, pero tres del Barça están fuera, o en enero o en verano

El FC Barcelona ha decidido apostar por la continuidad de Eric García. El defensa catalán firmará un nuevo contrato de larga duración —previsto hasta 2031— tras una temporada en la que ha demostrado su valor para el técnico Hansi Flick. Su polivalencia —capaz de jugar como central en las dos posiciones o incluso de lateral en situaciones de emergencia— y su regularidad en un momento clave han convencido a la directiva de que merece seguir en el proyecto.

Este anuncio no solo blinda su futuro, sino que anticipa una reestructuración defensiva: el club contempla tres salidas importantes. Los señalados son Ronald Araujo, Rooney y Andreas Christensen, con el objetivo de liberar masa salarial y espacio en plantilla.

Por qué Eric se queda y quiénes podrían marcharse

Eric García ha sido de los pocos zagueros que este año ha respondido con continuidad y solvencia. Flick lo ha utilizado en diferentes posiciones —central derecho, central zurdo, pivote, lateral derecho en emergencias— evidenciando su polivalencia táctica y su capacidad para adaptarse a cambios de sistema. A su favor, su nivel físico, su salida de balón y su compromiso defensivo ante las bajas han sido decisivos.

En contraste, la situación de Araujo y Christensen preocupa. El primero no ha mostrado el nivel dominante del pasado tras una irrupción de lesiones, mientras que el danés ha sufrido problemas musculares recurrentes. Ambos representan una carga presupuestaria importante, y su continuidad no garantiza estabilidad defensiva. El club ya contempla su salida este verano. Para el Barça, vender a uno de ellos —o incluso dos— permitiría equilibrar masa salarial y liberar fondos para reforzar otras áreas prioritarias de la plantilla. También sería una forma de apostar por jugadores jóvenes o más versátiles.

Qué gana el Barça con esta decisión

Con Eric renovado, el Barça asegura un zaguero joven, con trayectoria ascendente, adaptable y comprometido con el proyecto. La defensa gana en estabilidad, versatilidad y continuidad. Al mismo tiempo, la salida de Araujo, Rooney o Christensen facilitaría ajustes económicos y abriría la puerta a posibles fichajes o renovaciones en otras posiciones clave.

En conclusión, Eric García se convierte en la base del Barça defensivo del futuro. Quienes no confirmen su nivel, deberán buscar destino: el club inicia un cambio que busca equilibrio entre talento, rendimiento y sostenibilidad.