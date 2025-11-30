Ronald Araújo, fuera, viene él, el mejor central, ahora, del mundo elige al Barça

El FC Barcelona vive un momento crítico en su línea defensiva. Las rotaciones constantes de Hansi Flick, sumadas al rendimiento irregular de varios de sus hombres, han provocado una inestabilidad que preocupa profundamente en el club.

Ronald Araújo, antaño intocable, ya no ofrece la fiabilidad de temporadas anteriores. A su lado, Jules Koundé continúa sin recuperar la versión dominante que mostró en su primera campaña, y Pau Cubarsí, pese a su talento, está atravesando un bajón lógico por su edad y sobrecarga de minutos. El resultado es claro: el Barça concede más, teme más y Flick duda más.

El club contempla la venta de Araújo

La situación ha llevado a la dirección deportiva a plantearse seriamente la venta de Ronald Araújo si llega una oferta que supere los 80-90 millones de euros. El uruguayo, que hace un año era considerado intransferible, ahora está dentro del grupo de jugadores cuyo rendimiento no garantiza continuidad.

Deco lleva semanas trabajando en alternativas y, según informa Madrid-Barcelona, ha identificado cinco centrales top como opciones prioritarias para reforzar la defensa en 2026. Entre ellos figuran perfiles de proyección y otros ya consolidados en la élite, pero hay un nombre que destaca muy por encima del resto.

Schlotterbeck, el gran elegido

El preferido de la dirección deportiva es Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund, considerado actualmente por muchos analistas como uno de los mejores del mundo en su puesto. Zurdo, imponente físicamente, rápido al corte y con una salida de balón privilegiada, su encaje en el sistema de Flick sería inmediato. El técnico alemán, que lo conoce bien de la Bundesliga, lo considera perfecto para liderar la zaga azulgrana durante la próxima década.

La operación no sería sencilla: Schlotterbeck tiene contrato largo y el Dortmund no lo dejaría salir por menos de 70-75 millones de euros. Sin embargo, su voluntad podría ser decisiva, y en el Barça existe la convicción de que el jugador está muy receptivo a dar el salto. En un momento en el que Araújo se tambalea, el Barça podría estar a las puertas de incorporar al que muchos ya llaman “el mejor central del mundo en 2025”.