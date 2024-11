Ferran Torres empieza a ser un problema en el vestuario del Barça

Ferran Torres se está convirtiendo en un problema cada vez más grande en el Barça. Como cada verano, el valenciano mostró un mensaje de optimismo, de que en esta ocasión todo iba ir a mejor, que por fin iba a justificar la enorme cantidad de dinero que el club blaugrana le pagó al Manchester City por sus servicios. En esta ocasión, el argumento era la llegada de Hansi Flick, un entrenador nuevo para hacer borrón y cuenta nueva.

A la hora de la verdad, sin embargo, nada ha cambiado. Flick le dio oportunidades, pero Ferran Torres volvió a ser un jugador sin incidencia en el fútbol del equipo y con un bagaje ofensivo muy pobre, con solo 1 gol en 10 partidos, un rendimiento mediocre que fue seguido de otra lesión muscular más, otro de los aspectos habituales en su paso por el Barça.

Nadie le pagará el salario a Ferran Torres

El pésimo inicio de temporada de Ferran Torres no ha hecho más que ampliar la sensación de que su nivel no es suficiente para formar parte de la plantilla del Barça, aunque el problema es que no hay ningún club dispuesto a pagar por él, teniendo en cuenta su elevado contrato.

A ello se añade la actitud del propio jugador, que no quiere ni oir a hablar de cambiar de aires, consciente de que es imposible que algún club europeo le vaya a mantener el salario que le firmó el Barça. El valenciano tiene contrato, lo que convierte su caso en un problema de una dimensión enorme.

El Arsenal lo intentó, sin suerte

La única opción que le queda al Barça es que algún club de la Premier League acepte apostar por Ferran Torres, que dejó buenos números en su paso por el Manchester City. El verano pasado lo intentó el Arsenal, por petición de Mikel Arteta, aunque todo se rompió por la negativa del jugador a cambiar de aires.

El problema que puede tener Ferran Torres es que Luis de la Fuente deje de llamarle si no juega en su club, ya que el valenciano siempre le ha dado mucha importancia a poder jugar con España. Es prácticamente el último cartucho que le queda al Barça para sacar algo positivo de uno de los fichajes menos acertados de los últimos años.