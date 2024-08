Laporta presiona a 3 para que abandonen Barça ya: ofertón de 30M por Vítor Roque y el enigma Ferrán

La operación salida del presidente del FC Barcelona está en su etapa mas tensa.



En las oficinas del Camp Nou siguen moviendo fichas para despejar el vestuario y reducir la masa salarial (el mercado cierra el 30 de agosto).Hansi Flick ya dejó en claro que hay un montón de jugadores que deben salir cuanto antes para hacer espacio a nuevos fichajes.

El caso más sonado es el de Vitor Roque, que ni siquiera pisó el césped en el Trofeo Joan Gamper contra el AS Mónaco. Está clarísimo que está en la cola de las rotaciones, incluso detrás de Pau Víctor. Durante la pretemporada, su misión era ganarse el favor de ‘Hansi’ y demostrar que puede ser útil, pero fracasó estrepitosamente en el intento.



Según Fabrizio Romano, Deco se encuentra en Lisboa negociando el pase del joven brasileño al Sporting. La oferta superaría los 30 millones entre fijos y variables y el asunto va tomando color.



Hay que recordar, que Laporta había rechazado una oferta de 25 kilos por parte del Everton, y que el futbolista le dijo "no" a una suculenta tentación de la liga árabe. El mandamás culé esperaba sacar unos 40 kilos por Roque, pero la urgencia por "limpiar" la plantilla le haría aceptar la transferencia por una cifra menor.

🚨🇧🇷 Sporting are advancing in talks to sign Vitor Roque, while FC Porto are not in negotiations despite selling Evanilson.



Total package discussed with Barça in excess of €30m but with add-ons as part of deal structure.



Talks continue. 🟢🇵🇹 pic.twitter.com/mERzSUA0ht