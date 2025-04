Ferran Torres se niega a saludar a Flick a quien ha puesto la cruz

La remontada épica del FC Barcelona ante el Celta de Vigo en la Liga para continuar con ventaja al frente de la competición doméstica no fue del todo agradable para algunos jugadores. El encuentro ante los gallegos dejó entrever claramente la tensión que se vive en el vestuario del Barça por la falta de oportunidades que están teniendo algunos futbolistas y los problemas que está teniendo Hansi Flick en ese aspecto.

Además de los casos de Héctor Fort y Ansu Fati, que quedaron muy enfadados después del enfrentamiento con el técnico alemán porque no salieron al terreno de juego, otro jugador que también se cabreó mucho fue Ferran Torres. A pesar de que el valenciano fue titular y jugó una hora del partido, cuando fue substituido en la segunda parte dejó claro su enfado al dirigirse al banquillo.

Ferran Torres, muy enfadado con Flick por su cambio

Aunque había marcado el primer gol y fue la referencia en ataque, siendo el más activo en ese momento y quien estaba recibiendo las oportunidades más claras, Ferran no entendió para nada su cambio y no saludó a Flick, chutó un balón que estaba en el suelo y se sacó de encima al segundo entrenador, Marcus Song, cuando este intentó calmarlo y que la situación no fuera a más.

El valenciano cree que se merece jugar muchos más minutos y no ser cambiado a las primeras de cambio por el técnico alemán, algo que le ha dejado claro en más de una ocasión. Aun así, la competencia que hay en la delantera, con el tridente formado por Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, es muy grande, por lo que Ferran tiene muy complicado jugar prácticamente todo el encuentro.

La lesión de Lewandowski favorecerá al valenciano

Sin embargo, la reciente lesión de Lewandowski, que le tendrá mínimo un par de semanas fuera de combate, será muy beneficiosa para Ferran, ya que lo más probable es que el valenciano sea el sustituto natural del polaco en el once, por lo que tendrá muchas más oportunidades en el tramo más importante de la temporada, con la final de la Copa del Rey el próximo sábado, las semifinales de la Champions y las últimas jornadas de la Liga.