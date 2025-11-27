Flick coloca a dos pesos pesados en la lista negra del Barça

Hansi Flick no está viviendo una temporada nada sencilla en su segundo año en el banquillo del FC Barcelona. El equipo ha bajado el nivel considerablemente respecto al curso pasado y, además, ya no está tan bien visto dentro del vestuario azulgrana. Por eso, el entrenador habría colocado a dos pesos pesados de la plantilla en la lista negra por su pésimo rendimiento en el campo.

Se trata de Ronald Araujo y Jules Kounde, dos de los futbolistas que están siendo más cuestionados y criticados este curso por el bajo nivel que están mostrando en el terreno de juego. Tanto el uruguayo como el francés están saliendo en las fotografías en las que el Barça sale perjudicado y hay muchos culés que empiezan a estar hartos de verdad del rendimiento de los dos defensas.

Flick habría colocado a Ronald Araujo y a Jules Kounde en la lista negra

Por su parte, Flick también está empezando a estar cansado de sus errores infantiles. En especial, de Araujo, ya que su autoexpulsión en el último partido de la UEFA Champions League, ante el Chelsea, dinamitó por completo el encuentro, dejando a su equipo con 10 jugadores para toda la segunda parte, lo que provocó el descalabro absoluto para el conjunto azulgrana en Stamford Bridge.

No es la primera vez que el uruguayo comete este tipo de infracciones y, especialmente, en la máxima competición continental. Además, el nivel de Kounde también está siendo muy bajo y preocupa su estado. El año pasado se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo, pero en esta campaña está muy lejos de llegar a ese hito y se le ha criticado desde los inicios.

Tanto el uruguayo como el francés están teniendo un pésimo rendimiento

Por lo tanto, Flick no descarta realizar cambios drásticos en los próximos partidos, viendo el nivel que han demostrado estos dos defensas. Ambos podrían perder la titularidad, ya que hay otros jugadores que podrían suplirles en el terreno de juego y a un mejor nivel, como es el caso de Eric García, un futbolista multiusos que está siendo de los mejores esta temporada bajo las órdenes del alemán.