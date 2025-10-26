Flick decide un cambio de última hora para el Clásico que sacude al vestuario del Barça

Hansi Flick ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos dentro del FC Barcelona. A pocas horas del Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el técnico alemán ha decidido dejar fuera del once titular a Ferran Torres, uno de los jugadores más en forma del equipo en las últimas semanas. En su lugar, Flick apostará por Marcus Rashford como referencia ofensiva, manteniendo la confianza en el inglés tras su notable rendimiento reciente.

Según ha informado El Nacional.cat, la decisión no ha sido fácil. Ferran se había ganado a pulso su sitio en el once gracias a su esfuerzo, su olfato goleador y su compromiso táctico, pero Flick considera que el físico y la capacidad de ruptura de Rashford pueden ser más determinantes ante una defensa del Real Madrid que sufre con jugadores rápidos y potentes al espacio. La elección, sin embargo, ha generado debate en el vestuario, donde algunos futbolistas consideran que el valenciano merecía seguir como titular.

Flick rompe los planes y deja fuera a Ferran Torres

El movimiento deja claro que Flick confía en Rashford como su “nueve” en los grandes partidos, incluso a costa de sacrificar a un futbolista como Ferran Torres, que se había convertido en símbolo de regularidad y sacrificio.

El propio Ferran, según fuentes internas, habría mostrado su sorpresa, aunque sin mala actitud, consciente de que podría tener minutos en la segunda parte si el partido lo requiere.

Rashford gana galones y Flick busca un golpe de efecto en ataque

Flick quiere romper con la rutina y dar un golpe de efecto en el Clásico. Desde que llegó al banquillo culé, ha insistido en la necesidad de recuperar la intensidad y la verticalidad en el ataque, algo que considera que Rashford puede aportar en abundancia. El inglés, más acostumbrado a moverse por el centro y jugar al espacio, representa el tipo de delantero que el técnico alemán cree necesario para un duelo de máxima exigencia física y táctica.

En el vestuario, la decisión ha causado impacto. Algunos la interpretan como una apuesta valiente; otros, como un riesgo innecesario antes del partido más importante del curso. Lo cierto es que Flick ha dejado su sello: el alemán no tiembla ante decisiones difíciles, y su mensaje es inequívoco —nadie tiene el puesto asegurado en el nuevo Barça.