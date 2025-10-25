Rashford no lo quiere a su lado en el Clásico del Santiago Bernabéu contra el Real Madrid

En el Barça se respira ambición ofensiva. Marcus Rashford, recién llegado y aun adaptándose, ya muestra su carácter: aspira a ser titular en el Clásico ante el Real Madrid y ha dejado entrever que su futuro pasa por ocupar el puesto de delantero centro, ahora y en el futuro. Tras la fase inicial como extremo, el inglés busca el protagonismo como «9» y, según varios medios, tiene más números de estar ante el conjunto blanco que Ferran Torres, que regresa tras una pequeña lesión.

El contexto favorece su opción. Lewandowski, de 37 años, ya arrastra ciertas dudas físicas y el Barça busca dinamismo ofensivo, presión alta y velocidad en ruptura. Fuentes cercanas al club indican que la preferencia de Hansi Flick por evolución táctica y juventud podrían decantar la balanza hacia Rashford. Aunque Lewandowski sigue siendo titular por su experiencia, esta vez la balanza podría inclinarse hacia la velocidad y frescura del inglés.

Rashford cambia la jerarquía y mira al ‘’9’’ del Clásico

La decisión anticipada deja varios mensajes: primero, Rashford se ve a sí mismo como el líder ofensivo inmediato; segundo, el técnico está dispuesto a mover fichas y priorizar rendimiento sobre nombres; y tercero, el Clásico podría servir como punto de inflexión en la transición de pesos ofensivos en el Barça.

El Clásico se acerca y Marcus Rashford lo encara con ambición y oportunidad. La alternativa del ‘’9’’ ya ha sido lanzada y el club azulgrana está listo para escucharla. El duelo en el Bernabéu puede marcar el inicio de un nuevo ciclo ofensivo en el Barça.

Claves para que Rashford sea el elegido

La temporada ha servido para que Rashford demuestre adaptación y prepotencia ofensiva. Su capacidad de definir, participar en la construcción y atacar espacios contrarios lo convierten en una alternativa moderna al nueve tradicional. Además, su implicación defensiva y movilidad constante encajan en lo que Flick viene requiriendo: ofensiva activa, cambios de posición y apoyo colectivo.

Ferran Torres, aunque válido y con gol, arrastra una ligera sobrecarga y podría entrar como revulsivo. Esa situación amplía el camino de Rashford hacia el once. Lewandowski, por su parte, espera su momento, pero podría ejercer un rol más de apoyo o cambio ante el Real Madrid.