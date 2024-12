Flick está harto porque ha dejado de ser un jugador ejemplar en el Barça

Hansi Flick está muy decepcionado con la evolución que está teniendo Jules Kounde. El defensa francés empezó muy fuerte la temporada, dominando la banda derecha, sobrio atrás y muy efectivo en ataque, hasta acumular 6 asistencias, 3 de ellas en el partido contra el Estrella Roja. El entrenador alemán, de hecho, no dudó en alabar al jugar en la sala de prensa.

"Tú puedes decírselo, tú puedes decirle a Kounde que descanse. Es increíble. Nunca había tenido un jugador así antes. Después del partido, quiere entrenarse", afirmó Hansi Flick, encandilado por el rendimiento que estaba teniendo el francés. No imaginaba el bajón que iba a tener Kounde poco después.

Flick, preocupado por la irregularidad de Hansi Flick

El problema es que Kounde siempre ha sido un jugador muy irregular, capaz de lo mejor y de lo peor. En Vigo, por ejemplo, falló de forma estrepitosa, facilitando un gol del Celta, unos errores que se han repetido desde entonces, lo que ha puesto en alerta a Flick. De hecho, los fueras de juego provocados por el Barça desde el partido contra el Real Madrid han bajado de forma preocupante y muchos de los errores de deben a movimientos equivocados de Kounde, que la perder la concentración perjudica a todo el equipo.

El entrenador, de hecho, ya descartó la posibilidad de que Kounde pasara a ser central, como desea el jugador, ya que sus desconexiones serían mucho más peligrosas con el futbolista como central en lugar de actuar en el lateral.

Kounde, sin sustituto de nivel en el Barça

El principal problema para Hansi Flick es que no tiene un sustituto de nivel para Kounde. El entrenador alemán no acaba de confiar en Héctor Fort, que no llega a ser un lateral derecho dominante, con lagunas defensivas y problemas para romper las líneas rivales.

La otra opción sería apostar por Ronald Araujo, que ya actuó en el lateral con Xavi de entrenador, aunque en el caso del uruguayo falta por ver si su ímpetu encaja en la pizarra de Flick, ya que los fueras de juego son imprescindibles en el sistema del Barça.