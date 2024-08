Proyectado como Ronald Araujo, el prometedor central culé tiene el OK de Deco para dejar el Barça

Uno de los nombres más interesantes de cara a esta nueva temporada, era el de Mika Faye. El central senegalés del Barça se presentaba como un jugador muy a tener en cuenta para Hansi Flick. Sin embargo, lejos de cumplir con las expectativas que lo ponían a una altura similar a la de Ronald Araujo, el jugador del Barça Atlètic apenas cuenta con la confianza del técnico germano, que ya ha confirmado a Deco que no será una pieza importante a lo largo de este próximo curso. Abriendo así la puerta a una salida que parece inminente.

Tan cercano es el adiós de Mika Faye, que ya no se ha entrenado con el resto del grupo en la ciudad deportiva del Barça. Un claro indicador que el club está muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo para la salida de un jugador que, por prometedor que sea, no encajaba en lo que estaba buscando Hansi Flick, pero cuya salida sí que encaja a la perfección con lo que necesita Deco, que son ingresos netos y rápidos. De modo que el plan de la dirección deportiva culé no es otro que venderlo cuanto antes.

En Francia ya esperan su llegada

Con todo ya prácticamente decidido, el futuro de Mika Faye pasa por el Rennes, que, como ya os contamos en su momento, está abierto a poner encima de la mesa unos 10 millones de euros fijos. Una cifra que ha acabado convenciendo al Barça, pues, se trata de un jugador que ni ha debutado con el primer equipo y que llegó a cambio de 1,5 millones de euros, lo que dejaría unas ganancias netas mínimas de 8,5M una cifra a la que se le podrían sumar variables o cualquier plusvalía que se guarde el Barcelona.

Así pues, tras ser proyectado como el nuevo Ronald Araujo, Mika Faye acabará abandonando el Barça para acabar de crecer y alcanzar la élite de la mano de Rennes, pues en base a lo que decidió Hansi Flick, sus opciones para tener algo de protagonismo en el primer equipo del FC Barcelona eran mínimas o nulas, obligando así a su salida al fútbol francés.