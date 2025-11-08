Flick ha pedido la salida de Alejandro Balde del Barça, Koundé tiene tres meses para reaccionar o está fuera

Desde la llegada de Hansi Flick a los banquillos, la banda izquierda del Barça vive tensiones. Balde, que en anteriores temporadas brilló ofensivamente, ha registrado altibajos defensivos y lesiones que han puesto en duda su fiabilidad. Algunas fuentes apuntan que el club estudia abrir la puerta a ofertas importantes por él. Una de ellas estaría al alza. Mientras tanto, el joven Gerard Martín aprovecha cada minuto para demostrar que puede asumir la posición. Su perfil, más sólido defensivamente, seduce a Flick ante la necesidad de reforzar la banda en ambos sentidos.

Las diferencias tácticas entre Balde y Martín son muy claras: Balde es pura explosión ofensiva, drible y aporte en ataque; Martín, en cambio, ofrece mayor prudencia, sentido posicional y menores riesgos en la cobertura. Flick considera que un equipo que quiere pelear en Europa no se puede permitir constantes fisuras atrás. En este contexto, Balde tiene un plazo para demostrar su implicación o correrá peligro su continuidad en la plantilla.

Koundé, crisis prolongada y ultimátum claro

Al otro lado del campo está Jules Koundé, que ha protagonizado un bajón evidente. Según los informes, ha cometido errores individuales graves —como romper el fuera de juego o perder duelos defensivos clave— que han costado goles al Barça. Flick ha observado el declive y ha dado un plazo: tiene tres meses, hasta enero, para recuperar nivel competitivo y fiabilidad, porque si no lo hará “reposo” en el banquillo o incluso fuera del once.

Flick ya contempla alternativas más seguras para la banda derecha, lo que evidencia que Koundé está perdiendo crédito. El mensaje es firme: el rendimiento manda, y el club no dilatará la mejora. En el vestuario se nota el nerviosismo, y la presión sobre ambos laterales es máxima. Los últimos errores del francés han costado puntos, y eso el técnico azulgrana y los jugadores lo saben.

Momentos de cambios y reflexión para Flick

El Barça ha entrado en un momento de exigencia total: Balde debe decidir si sigue o busca una salida; Koundé debe volver a demostrar que sigue siendo de confianza. Flick ha hablado claro: para competir al más alto nivel no hay excusas ni margen para la irregularidad.