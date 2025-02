Flick le ha pedido que deje de tener comportamientos tóxicos que está perjudicando al vestuario del Barça

El Barça de Hansi Flick derrotó 1-0 a Las Palmas y quedó como único puntero de LaLiga. Aunque el equipo atraviesa un gran momento futbolístico, no todo es color de rosa y hay situaciones en el vestuario que podrían perjudicar al grupo. En concreto, al alemán le fastidia que algunos jugadores no respeten la puntualidad en las charlas técnicas o la actitud que muestran en los entrenamientos quienes no tienen minutos en cancha.

Uno de los apuntados por Hansi Flick es Ansu Fati. El canterano de 22 años volvió a quedar afuera de la convocatoria y su futuro en el club parece prácticamente sentenciado, a menos que la historia tenga un giro de 180 grados. El entrenador alemán había pedido que el atacante se quedara en la plantilla tras su paso por el Brighton, pero no ha mostrado nivel para ponerse la camiseta del Barça.

Flick no lo cuenta

Cada vez que la prensa consultó sobre la situación de Ansu, el ex DT de la Selección de Alemania omitió hablar del tema y argumentó que estaba trabajando para volver a ganarse su confianza. Sin embargo, a pesar de sus palabras, el hecho de no ocupar un lugar en el banquillo de suplentes es toda una señal de que no está en los planes para el futuro.

💥🤯 A pesar de estar desconvocado Ansu Fati trabaja muy duro en la ciudad deportiva.



👏🏼 Gesto que le honra y que seguro que le va a dar alguna buena oportunidad.



pic.twitter.com/6yKjaHWD8U — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) February 22, 2025

El futbolista tiene contrato hasta 2027 y uno de los mejores salarios de la plantilla, por lo que Joan Laporta está haciendo lo imposible para que el jugador sea cedido la próxima temporada, si es que efectivamente no entra en el proyecto de Flick. Su salida será clave para liberar masa salarial e inscribir algún fichaje.

Entrenó solo

En la previa del duelo ante Las Palmas, circuló un video de Ansu Fati entrenando en soledad en la ciudad deportiva culé. Un gesto que fue muy celebrado por la afición en las redes sociales y que demuestra sus ganas de estar con el grupo.

Habrá que ver si Flick opina lo mismo y decide darle una oportunidad más al jugador.