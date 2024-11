Flick le ha pedido que termine con la vida nocturna activa o pedirá al Barça que tome medidas drásticas

El Barça de Hansi Flick ha empezado la temporada a un nivel espectacular. El entrenador alemán ha demostrado una capacidad para implantar su libreta increíble, logrando que el equipo funcione como un reloj en un tiempo récord y, lo que era más difícil, que todos los jugadores creyeran en su idea.

Y la mayor demostración se vivió en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid, cuando el equipo aceptó la idea de jugar con la línea del fuera de juego en el centro del campo, un riesgo enorme que dio sus frutos gracias al trabajo espléndido de todo el equipo.

Pablo Torre, sin premio contra Bayern y Real Madrid

Una de las sorpresas de los partidos contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid fue que Pablo Torre no disputase ningún minuto. El jugador cántabro llegaba en un gran momento, después de marcar 2 goles en el partido contra el Sevilla. Además, en ambos enfrentamientos, con el resultado muy favorable, era un buen momento para darle un premio y, de paso, para aumentar el fútbol control en partidos en los que el equipo necesitaba mover la pelota para evitar cualquier intento de remontada.

El problema es que a Flick le han llegado informaciones de que la actitud de Pablo Torre en lo que refiere a su vida nocturna no ha cambiado. El alemán sabía que el cántabro tuvo problemas en el pasado, que le gusta salir de fiesta, un estilo de vida que Flick no va a permitir, por lo que ya en verano le hizo saber a Pablo Torre de que, si quería ser importante, debía cambiar. El jugador le dio su palabra y no ha cumplido.

Girona y Sevilla, pendientes de Pablo Torre

Es por ello que Flick le ha lanzado un ultimátum a Pablo Torre. O cambia de estilo de vida y se centra en el fútbol, o saldrá el equipo en este mismo mercado de invierno. El entrenador alemán no va a permitir que un jugador como Pablo Torre, que ni siquiera es titular, le pueda pudrir el vesturario, ya que todo está yendo muy bien.

Deco ya ha recibido el aviso de Flick y está totalmente de acuerdo con el entrenador. En el Barça saben que el Girona sigue queriendo a Pablo Torre, además de que en verano se interesó por él el Sevilla se Javier García Pimienta. Ambas operaciones se reactivarán si Pablo Torre vuelve a fallar a Flick. Se le han terminado las oportunidades.