Llegó siendo una joya como Pedri, Xavi se lo cargó y Hansi Flick salva el fichaje de 5M de Laporta

Hace tiempo que una de las claves del éxito del Barça es la apuesta por la juventud. Con el paso del tiempo, jugadores del calibre de Pedri, Gavi, Lamine Yamal o Pau Cubarsí han ido ganando importancia en el conjunto blaugrana hasta el punto de convertirse en piezas clave para sus entrenadores. En este sentido, siempre fue especialmente sorprendente el caso de Pablo Torre, un jugador especialmente talentoso, pero que, desde que Joan Laporta lo fichó a cambio de 5M, nunca gozó de oportunidades con Xavi, algo que, con Hansi Flick comienza a cambiar.

El futbolista cántabro llegó a can Barça con la vitola de ser otro caso como Pedri. Un centrocampista de lo más talentoso que había nacido para vestir de blaugrana. Sin embargo, no evolucionó como se hubiera esperado y acabó muy lejos de ser importante en el Barça de un Xavi que siempre lo quiso lejos del césped. Algo que en este comienzo de temporada ha cambiado con un Hansi Flick que ya le ha dado un total de 136 minutos, en los cuales el ex del Racing ha sido capaz de sumar un gol y otra asistencia, demostrando que es un jugador más que útil para el conjunto culé.

Adiós a los fantasmas y vuelta al césped

Con el aterrizaje de Hansi Flick al Barcelona, llegó la oportunidad para que Pablo Torre comenzara de cero en el conjunto culé. Pues, todo apuntaba a que si Xavi seguía, él iba a verse obligado a salir, hecho que, con el alemán en el banquillo no sucedió, dándole así una última oportunidad, la cual no está desaprovechando.

El perfil de Pablo Torre es sensiblemente diferente al de Pedri. Y es que, pese a que fueron comparados en varios momentos, el canario es un jugador mucho más capaz de vivir lejos del área. En cambio, Torre es un jugador nacido para estar en zona de tres cuartos y por detrás del delantero, siendo el hombre dedicado a dar ese último pase o incluso buscar por sí mismo el gol. Un jugador con un talento diferencial que, si es capaz de explotar todo lo que tiene, puede convertirse en una de las mejores noticias de este Barça de Hansi Flick, donde el talento joven se ha convertido en la bandera del proyecto.