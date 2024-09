Barça compite por el sucesor de Lewandoski: Ten Hag lo quiere; United prepara oferta de 100 M

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, le pidió a la directiva que haga un esfuerzo para contratar a Benjamin Sesko, el delantero de 21 años que juega en el RB Leipzig. El esloveno está en el radar de grandes clubes europeos como FC Barcelona y Arsenal y es por ese motivo que el neerlandés quiere apurar su fichaje.

En la temporada 2023-2024, Sesko fue una de las grandes apariciones de la Bundesliga y anotó 18 tantos en 41 partidos, 22 de ellos como titular.

Ese rendimiento llamó la atención del técnico Manchester United, que piensa que podría ser una interesante opción para su plantilla a pesar de que ya cuenta con Rasmus Hojlund y Joshua Zirkzee.

La llegada de Sesko no será para nada sencilla debido al interés que tienen otros clubes en su ficha.

De acuerdo con el sitio Fichajes.com, Manchester le hará una oferta de 100 millones de dólares para abrir las negociaciones con el RB Leipzig.

Por su parte, los Gunners están trabajando en un ambicioso proyecto y están en la búsqueda de jóvenes talentos para amoldarlos al estilo de juego que pretende el DT español Mikel Arteta.

La incorporación de Sesko sería para contar con una alternativa en ataque debido a que en Londres no están contentos con el rendimiento que mostró hasta el momento Gabriel Jesús. El brasileño viene arrastrando lesiones que le impiden tomar continuidad en el primer equipo.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, Sesko decidió no irse de Alemania y, además, amplió su vínculo con RB Leipzig.

🚨🔴⚪️ Official: Benjamin Šeško signs new deal at RB Leipzig valid until June 2029.



There’s a gentlemen agreement over possible exit in 2025 and 26.



Šeško prefers developments plan over Premier League proposals from Chelsea, Arsenal and Man United.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/5U0LKW9qV1