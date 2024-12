Flick le pide a Joan Laporta que lo venda o lo regale porque el Barça juega con 10

El FC Barcelona ya está planificando el equipo de la temporada que viene, y después de los primeros meses de curso, Hansi Flick ya se ha hecho una idea de los jugadores que puede contar para el próximo año. Para los que no, el técnico alemán ya ha pedido a Joan Laporta y a la dirección deportiva que los ponga en el mercado e intente encontrarles un nuevo destino porque no cuentan para él.

Uno de ellos es Frenkie de Jong, uno de los futbolistas más criticados por la afición. El neerlandés no está viviendo un buen momento de forma y su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego le está afectando mucho. El entrenador azulgrana ha intentado contar con él y darle minutos para que mejorase, pero el centrocampista no lo ha hecho y Flick ha decidido que lo mejor es que se vaya.

Flick ya no quiere a De Jong

En un principio, el alemán contaba con De Jong y lo veía como uno de los pilares en el centro del campo, ya que sus características se adaptaban al estilo de juego que quiere promover el técnico en el Barça. Sin embargo, el nivel que ha dado el neerlandés no ha sido el óptimo y no está demostrando lo que pagaron los culés por él hace unos años, cuando era uno de los jugadores con más proyección de Europa.

Por lo tanto, Flick ha tomado la dura decisión de poner al futbolista en el mercado de una vez por todas. Joan Laporta está decidido a venderle y sacar un buen rendimiento económico a su venta, ya que su salida ayudaría en gran parte a la situación financiera de la entidad, teniendo en cuenta el salario que tiene De Jong. Su marcha sería beneficiosa para el duro fair play financiero que está sufriendo la entidad.

Dudas con su futuro

Sin embargo, está por ver si el neerlandés querrá salir o no de Barcelona. El centrocampista siempre ha dicho que está a gusto en el Barça, pero la situación podría cambiar si no juega tanto a partir de ahora. Además, acaba contrato en 2026, por lo que los dirigentes azulgranas van a tener que venderlo el próximo verano si no va a renovar, para que así no pueda irse gratis.