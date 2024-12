Joan Laporta firma tres despidos inmediatos en el Barça

El FC Barcelona está planificando la plantilla de la próxima temporada con una lista de altas y bajas de la plantilla actual. Sin embargo, con el mercado de fichajes de enero a la vuelta de la esquina, se podrían producir salidas de jugadores que no cuentan para Hansi Flick y que aligerarían el límite salarial del equipo, hecho que permitiría hacer las incorporaciones pendientes.

Por eso, Joan Laporta ya ha decidido que tres jugadores tienen las puertas de salida abiertas para abandonar el club en el mercado de invierno: Eric Garcia, Ansu Fati y Pablo Torre. Estos tres futbolistas no van a tener muchos minutos bajo las órdenes del técnico alemán y lo mejor es que busquen otro destino donde tengan más oportunidades. Cada caso se estudiará individualmente.

Eric y Ansu, en el mercado

Con Eric Garcia, el Barça sabe que con el retorno de Ronald Araujo y Andreas Christensen, el de Martorell no va a tener sitio en el centro de la defensa ni tampoco en el pivote defensivo, donde ha jugado en algunas ocasiones, y tiene que irse. El Girona es uno de los equipos más interesados en él y los azulgranas aceptarían su marcha con una oferta de entre 15 y 20 millones de euros.

La situación de Ansu es más complicada, ya que las lesiones le han afectado mucho. Su aportación al equipo cuando ha estado en el terreno de juego ha sido mínima y Flick le ha recomendado que salga. Un traspaso es complicado, por lo que se podría producir otra cesión y el Sevilla sería un equipo a tener en cuenta, ya que ha sido uno de los conjuntos que más se ha relacionado por el joven extremo.

La difícil situación de Pablo Torre

El problema con Pablo Torre es que no ha sabido ganarse la confianza del técnico alemán. Flick le ha dado bastantes oportunidades, sobre todo cuando el equipo ha tenido bajas en el centro del campo, pero el cántabro no ha acabado de explotar y lo mejor para él es abandonar el Barça. Equipos de la Liga como el Villarreal y la Real Sociedad habrían preguntado por sus servicios. Una cesión también estaría sobre la mesa, aunque no se descarta un traspaso definitivo.