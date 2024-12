Flick lo castiga sin jugar por la vida que lleva fuera del Barça

Hansi Flick tiene muy clara su idea desde que llegó al FC Barcelona y tiene tomadas medidas drásticas en caso de situaciones extradeportivas. Además de los castigos que da por llegar tarde a las reuniones de equipo, el técnico alemán tampoco soporta que los jugadores tengan una vida fuera de los terrenos de juego desmesurada y, por eso, ha castigado sin jugar a un futbolista azulgrana.

Se trata de Pablo Torre, uno de los centrocampistas que no está teniendo muchos minutos de juego. El cántabro se ha quedado en el banquillo sin jugar en los últimos cuatro partidos y desde octubre lleva poco más de 70 minutos disputados con la camiseta azulgrana. El castigo de Flick con el jugador es total y el motivo es por la vida nocturna que está llevando el futbolista desde hace años.

Flick castiga a Pablo Torre

El entrenador alemán le dio una oportunidad al cántabro en pretemporada y quiso que se quedara porque confiaba en él. De hecho, en los primeros partidos, Pablo Torre jugó bastante e incluso disputó tres partidos seguidos como titular en Liga, ante el Villarreal, el Getafe y el Osasuna. Pero a partir del encuentro en Pamplona, sus apariciones sobre el terreno de juego han sido prácticamente nulas.

Flick se ha enterado de la vida nocturna que lleva el jugador y no lo acepta, ya que cree que no es un buen ejemplo para el vestuario. Esta no es la primera vez que pasa, ya que con Xavi Hernández, el centrocampista también tenía estas situaciones y tampoco jugó mucho con el técnico de Terrassa en el banquillo del Barça. Ahora, con su sucesor, la historia es la misma.

Las dudas con su futuro

Después de esto, el futuro de Pablo Torre en el Barça es muy incierto. Si el cántabro sigue teniendo estas salidas por las discotecas de Barcelona por las noches, no va a tener más minutos bajo las órdenes de Flick. Por lo tanto, sería posible que el futbolista se buscara un nuevo equipo a partir del próximo mercado de fichajes, ya sea en invierno, o el próximo verano.