Flick lo castiga sin jugar porque no tiene nivel ni para el filial del Barça

Hansi Flick tiene muy claras sus ideas a la hora de darle minutos a los jugadores que el alemán cree que los merecen. A los que no, el entrenador les está apartando poco a poco y los está dejando en el banquillo sin posibilidad de entrar en el terreno de juego en los últimos partidos. Es el caso de un futbolista que ha perdido la confianza del técnico y está recibiendo muchas críticas de la afición.

Se trata de Frenkie de Jong, el centrocampista que ha sido señalado en muchos encuentros por su pésimo rendimiento en el campo. Los aficionados del Barça llevan tiempo quejándose del nivel del neerlandés y ahora está siendo Flick quien también está empezando a castigar al jugador. El alemán lo dejó sin jugar contra el Leganés y su futuro en el FC Barcelona no pinta bien.

Flick castiga a De Jong

El futbolista no tuvo ni un minuto contra el conjunto madrileño, a pesar de que su equipo tenía que remontar el partido, y vio todo el enfrentamiento desde el banquillo. Flick no pensó en ningún momento en meterlo en el terreno de juego, ya que el neerlandés ni tan siquiera calentó. Es la segunda vez en la temporada que De Jong no juega ni un minuto después de su vuelta de lesión.

Aun así, el entrenador alemán ya lleva unos cuantos encuentros sin utilizar demasiado al jugador. El neerlandés hace más de un mes que no es titular y solo está entrando en las segundas partes para jugar un rato. No es indispensable para Flick y Joan Laporta le ha abierto la puerta de salida, ya que De Jong no está respondiendo a la oferta de renovación y el club se ha cansado.

El futuro del jugador

En ese sentido, el Barça intentará vender al centrocampista a partir del próximo verano. Como acaba contrato en 2026 y no está queriendo negociar una nueva vinculación, la dirección deportiva ha decidido ponerlo en el mercado y esperar a que venga algún equipo con una oferta decente para dejarle marchar. Flick ya se ha dado cuenta del pésimo rendimiento que ha dado últimamente y ha aceptado su salida.