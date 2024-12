Se ha convertido en la oveja negra del Barça, aunque ya tuvo problemas con Xavi Hernández por ir de discotecas

Hansi Flick llegó al FC Barcelona con una filosofía muy clara, con la típica escuela alemana bajo el brazo, y no va a soportar problemas dentro del vestuario con comportamientos que no son aceptables. Por eso, está castigando a un jugador, ya que no está teniendo minutos en los últimos partidos por situaciones extradeportivas que están afectando su rendimiento en el terreno de juego.

Se trata de Pablo Torre, el futbolista cántabro que no está jugando últimamente con el técnico alemán. Solo ha disputado 72 minutos desde que se inició el mes de octubre y Flick lo tiene en lo más último de su lista para el centro del campo por los comportamientos que está teniendo fuera del campo. Y es que al jugador le gusta mucho frecuentar discotecas de la zona.

Pablo Torre, castigado por Flick

El problema es que esta situación ya la vivió Xavi Hernández cuando estaba en el banquillo del Barça. El entrenador de Terrassa se enteró de que el futbolista frecuentaba mucho este tipo de locales, como Malaltas de Festa, en Cornellà, o algunas discotecas de la calle Tuset, en Barcelona. Esto no gustó nada al técnico catalán y no tuvo prácticamente protagonismo con él.

Ahora, esto se ha repetido y Flick está actuando de la misma manera que su predecesor. Al inicio de temporada, Pablo Torre sí que jugó bastante e incluso tuvo tres partidos seguidos como titular en Liga, ante el Villarreal, el Getafe y el Osasuna. Pero a partir del encuentro en Pamplona, sus apariciones sobre el terreno de juego han sido escasas. El técnico alemán se enteró de la vida nocturna que tenía el centrocampista y le ha castigado.

Su futuro, en el aire

Por lo tanto, está por ver si Flick le ha puesto la cruz definitiva al cántabro o si podrá reconducir la situación. No sería descartable que se fuera en el mercado de enero cedido para que madure fuera de Barcelona y vuelva la próxima temporada como un jugador más experimentado y con la cabeza en su sitio. El alemán no quiere problemas en el vestuario y ya se lo ha hecho saber a Pablo Torre.