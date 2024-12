Flick lo quiere fuera por actos de indisciplina reiterados

Hansi Flick llegó al FC Barcelona con una filosofía muy marcada del esfuerzo, típico de la escuela alemana. El entrenador del Barça quiere que todos sus jugadores se esfuercen al máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y den el 100% en cada momento. Sin embargo, hay un futbolista que no lo está haciendo y el alemán ya le ha puesto la cruz en el equipo.

Se trata de Ansu Fati, el delantero que está a punto de volver a jugar. Contra el Leganés, el atacante podría haber recibido el alta médica y entrar en la convocatoria, pero Flick no quiso coger riesgos teniendo en cuenta el historial del jugador con las lesiones. Además, si hubiese sido un futbolista más importante, si que se habría arriesgado, pero con Ansu no, ya que no cuenta con él.

Flick quiere echar a Ansu

En ese sentido, el técnico alemán le ha pedido a Joan Laporta que le busque una salida al extremo porque no tiene sitio en la plantilla. Ha tenido actos de indisciplina reiterados y eso Flick no lo acepta, como no dar el nivel suficiente en los entrenamientos o llegar tarde a algunas sesiones. Por eso, el entrenador culé ya ha pedido su marcha inmediata y es posible que se produzca en enero.

Flick le quiso dar una oportunidad al jugador en pretemporada, para ver si podía recuperar un poco su nivel de antes de la grave lesión que sufrió hace unos años, pero no hay manera. Ansu ha perdido esa velocidad y desborde que tenía y las constantes lesiones que está sufriendo le están afectando mucho. El alemán ha intentado rercuperarlo, pero es prácticamente imposible.

El destino del jugador

Por lo tanto, Ansu tiene la puerta de salida abierta y tendrá que buscarse un nuevo destino. Es probable que algunos equipos de la Liga se interesen por él, como el Sevilla, que ha preguntado por el atacante en más de una ocasión. Sin embargo, el principal problema es el alto salario que está cobrando el futbolista en Barcelona, muy elevado teniendo en cuenta el rendimiento que está dando en el campo.