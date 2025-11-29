Flick pide tres fichajes estelares a Joan Laporta y Deco para seguir en el Barça

El técnico del Barça, Hansi Flick, ha dejado claro a la directiva que quiere tres fichajes estelares si quiere cumplir el curso que le queda hasta 2027. Flick considera que la plantilla necesita un “reset” en varias posiciones clave: defensa —con un central fiable—, banda ofensiva, y un delantero centro con gol. Es su condición para seguir al frente del equipo. Para el centro de la defensa, Flick tiene varios nombres apuntados. Entre ellos, Gonçalo Inácio (Sporting), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Luiz Benedetti (Palmeiras), Murillo (Nottingham Forest) o Marc Guéhi (Crystal Palace) están en la agenda.

Todos encajan en el perfil que busca Flick: defensores jóvenes, con buena salida de balón, capacidad física y versatilidad. Schlotterbeck, por ejemplo, destaca por su corpulencia, buen manejo del balón y experiencia en Bundesliga, cualidades valoradas para reconstruir la zaga blaugrana.

El ariete soñado

En la zona ofensiva, Flick no descarta movimientos. El nombre de Marcus Rashford —ya cedido en el club— vuelve a sonar con fuerza como extremo para quedarse la próxima campaña, mientras que para el área grande se estudian opciones más radicales. Entre ellas, un posible fichaje de Julián Álvarez y la opción de reclutar a Harry Kane si finalmente se produce la salida de Robert Lewandowski en 2026.

Julián Álvarez aportaría juventud, movilidad, presión alta y capacidad para jugar como delantero o segunda punta; mientras que Kane, con su olfato goleador y experiencia, ofrecería gol constante y liderazgo ofensivo —ideal para cubrir la marcha de un Lewandowski de 37 años.

La encrucijada económica y deportiva del Barça

El principal hándicap para ejecutar este plan de refuerzos es la situación económica del club. Aunque Flick ha sido tajante, la directiva liderada por Joan Laporta y Deco debe evaluar con cautela: fichajes de calidad suelen encarecerse, y añadir tres piezas clave implica un importante esfuerzo presupuestario. Además, la competencia es alta: muchos de los jugadores señalados tienen contratos largos —como Schlotterbeck, ligado al Dortmund hasta 2027— o están cotizados, lo que podría elevar su precio.

Para Flick, no basta con piezas sueltas: quiere una renovación estructural. Si no consigue al menos estas tres incorporaciones de referencia, su continuidad podría quedar en entredicho. El Barça tiene un reto mayúsculo: reconstruir con talento, mantener el equilibrio económico y convencer al entrenador de apostar por su proyecto.