Julián Álvarez no vendrá al Barça que pagará 30 millones por el elegido de Deco

La dirección deportiva del FC Barcelona ha decidido dar por cerrado el escenario de fichar a Julián Álvarez. Aunque se le incluyó como candidato para reforzar la delantera, los números del argentino en el Atlético de Madrid y el coste que implicaría su traspaso han llevado al club a buscar otra opción por unos 30 millones de euros, decisión también motivada por la coyuntura económica del club.

Por tanto, aunque el deseo de reforzar la punta existe —sobre todo pensando en el futuro, cuando el veterano Robert Lewandowski deje su papel— el Barça ha bajado el listón y se ha marcado un objetivo de unos 30 millones de euros para su nuevo nueve, mucho menos que lo que exigiría Álvarez.

Por qué Álvarez no será azulgrana este invierno

Álvarez tiene contrato largo con el Atlético —hasta 2030— y su rendimiento le sitúa entre los delanteros más cotizados de Europa. Esta valoración, unida a la situación contractual, hace que la operación se aleje de las posibilidades del Barça. Las fuentes coinciden en que los colchoneros no están dispuestos a rebajar su cuantía y que el club azulgrana no quiere asumir un coste tan elevado en este momento.

Julián Álvarez no será azulgrana, y el club se enfoca en una operación ajustada que le dé flexibilidad. Si se concreta, Etta Eyong puede ser ese delantero moderno que encaje en los tiempos del Barça.

Etta Eyong: la apuesta alternativa de Deco

Como alternativa aparece Etta Eyong, delantero camerunés de 22 años que milita en el Levante UD y que está destacando en Primera División con goles y proyección. Su cláusula en España ronda los 30 millones, lo que lo convierte en una opción más asequible para el Barça. Eyong destaca por su físico, capacidad de desmarque, versatilidad de cara al gol y una mentalidad de crecimiento que encaja en la filosofía de reforzar el futuro del ataque. Si llega, la operación consistiría en su incorporación como referencia a medio plazo y su integración progresiva junto a Lamine Yamal, Ferran Torres u otros extremos azulgranas.

En el campo, Etta aportaría profundidad, presencia en el área y posibilidad de alternar con Lewandowski cuando éste falte. Su perfil permite al Barça mantener el bloque ofensivo intacto y mirar al próximo ciclo sin hacer una apuesta desproporcionada.