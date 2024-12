Flick se ha reunido durante 50 minutos para pedirle que busque equipo porque no tiene sitio en el Barça

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la temporada que viene y la lista de bajas está prácticamente definida. Algunos jugadores que no cuentan para Hansi Flick tendrán que abandonar el equipo porque no van a tener minutos bajo las órdenes del técnico alemán. Es uno de los casos que afecta a un futbolista azulgrana, que ha visto como no tiene sitio en el Barça.

Se trata de Eric Garcia. El de Martorell es un jugador muy prescindible y la entidad culé lo ha puesto en el mercado para sacar un pellizco económico por su venta. En los últimos cuatro partidos solo ha jugado 9 minutos y porque el encuentro ya estaba resuelto, por lo que desde la dirección deportiva se ha decidido que el defensa haga las maletas y se vaya de Barcelona, ya sea este invierno o en verano.

Eric Garcia tiene que irse

El catalán tiene las puertas de salida abiertas de par en par y ya lo sabe en una reunión que tuvo con Flick. El alemán le dejó claro que solo participaría si se tratara de situacions de extrema necesidad, principalmente con lesiones de jugadores que están por encima de él. Eric ha actuado de central y de pivote defensivo en los momentos en los que el Barça ha sufrido muchas bajas, pero ahora la enfermería se está vaciando.

En ese sentido, Joan Laporta ha acabado aceptando la venta del jugador, ya que el verano pasado se le prohibió salir por la falta de reemplazos en las zonas donde puede jugar. Ahora, el club pediría un mínimo de 10 o 15 millones de euros por su venta, un precio asequible para cualquier conjunto que busque un futbolista de las características de Eric Garcia. Sería un buen traspaso del Barça teniendo en cuenta su rendimiento.

Las opciones del catalán

Es prácticamente seguro que el de Martorell tendrá varias ofertas encima de la mesa. El Girona fue el equipo que más se interesó por sus servicios el pasado verano y el jugador quería volver a tierras gerundenses, pero la dirección deportiva y Flick pararon su venta. Ahora, la situación ha cambiado y Eric Garcia podría volver a jugar bajo las órdenes de Míchel, donde ya estuvo cedido la temporada pasada, pero ahora de manera definitiva.