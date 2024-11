Flick, sin rodeos, o hace las maletas o se va al banquillo, no está para seguir jugando con el Barça

Una de las noticias de los últimos días ha sido la de la vuelta a los entrenamientos de Ronald Araujo, que después de lesionarse en verano con la selección de Uruguay sigue sin poder vestirse de corto. El central, pieza clave para Xavi Hernández la temporada pasada, era uno de los nombres que Deco tenía en la lista de posibles traspasos para mejorar la situación económica del club, aunque una vez se tuvo que quedar se dio por hecho que sería uno de los jugadores fundamentales para Hansi Flick.

El hecho de que el uruguayo sea uno de los mejores correctores del mundo parece que adapta a la pizarra de Flick, al que le gusta jugar con la defensa muy adelantada, por lo que un central que corra mucho para atrás parece ideal. La realidad, sin embargo, es muy distinta y el alemán ya le ha hecho saber a Deco que, para él, Araujo es transferible, ya que no será titular.

Flick no cuenta con Araujo

Uno de los puntos fuertes del Barça de Flick es que sus dos centrales titulares, Cubarsí e Íñigo Martínez, son excelentes con el balón en los pies. Ello dificulta mucho la presión de los rivales, ya que es muy complicado tapar a los 2 centrales. Esto no ocurre con Araujo, ya que el uruguayo no es bueno con el balón en los pies, no es preciso y comete muchos errores, como el que cometió contra el PSG y que terminó con el jugador expulsado y con el Barça eliminado de la Champions League.

Flick ya ha encontrado su dupla defensiva, y no la va a cambiar, y el tercero para sus planes es Andreas Christensen, que también tiene un excelente juego con los pies. El alemán no a arriesgar con Araujo, que ya que sabe, que quiere ser importante, deberá hacer las maletas.

Araujo, sin equipos interesados

El problema para el Barça es que Araujo ha bajado mucho su valor de mercado, al no haber jugado desde hace meses. En verano lo querían el Manchester United y el Bayern de Múnich, aunque ahora este interés se ha enfriado.

El plan es que Araujo se quede hasta verano y que Flick le haga jugar en partidos menos exigentes, para la rotación, a ver si en verano algún club está dispuesto a pagar una buena cifra por el uruguayo.