Decepción en ‘can Barça’ por el nuevo Araujo: apuntaba a ser top mundial y Laporta aprueba su venta

Pese al éxito general de los jóvenes que probó Hansi Flick durante la gira de pretemporada por los Estados Unidos, el caso de Mika Faye no fue el más exitoso, sino más bien todo lo contrario. El central senegalés no acabó de convencer al entreador alemán, que nunca vio ese potencial del que tanto se llegó a hablar en los últimos meses. Un potencial que ponía a Faye a la altura de ser el futuro Ronald Araujo.

Sin embargo, las comparaciones con el charrúa están muy lejos en la cabeza de su entrenador, que según cuentan en Barcelona, ya habría dado luz verde a que Faye sea traspasado este mismo mercado de verano. En este sentido, Mundo Deportivo ha informado que el Rennes ha subido la oferta de 10 millones que presentó anteriormente y, probablemente, acepte alguna condición extra en beneficio del Barça, ya sea una opción de recompra o un porcentaje sobre una venta futura, acercando mucho el ‘OK’ de Joan Laporta a la operación.

De estrella de Rafa Márquez, a descarte de Flick

Pese a no haber sido catalogado como tal, la realidad es que el futuro de Mika Faye bajo las órdenes de Hansi Flick no iba a ser muy interesante, pues, pese haber sido uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada en el Barça Atlètic, no había opción alguna de ver al senegalés teniendo un papel mínimamente relevante en el primer equipo, hecho que ha convertido, en prácticamente obligatoria, su venta este mes de agosto, ya que cuanto más tiempo pase en el banquillo culé, o en el filial blaugrana, menor será el valor de Faye en el mercado.

Sin embargo, lejos de ver el caso de Faye como un fracaso deportivo, hay que verlo como una operación redonda para el Barcelona. Si cierra una buena venta, Joan Laporta conseguiría un gran beneficio por un jugador que en su día le costó apenas 1,5 millones, un rédito económido que apunta a ser de más de 10 millones y que, para la precaria situación financiera del Barça, es una noticia fantástica, de modo que Laporta puede cerrar una de las mejores operaciones de todo su mandato en el Barça.