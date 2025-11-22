Flick veta al amigo de Deco en el vestuario del Barça

El director deportivo Deco ha insistido en reactivar el regreso de João Cancelo al FC Barcelona, especialmente ante el supuesto bajón en el rendimiento de Jules Koundé. Sin embargo, su deseo se encuentra con un muro firme: Hansi Flick ha vetado el retorno del lateral portugués.

Cancelo, actualmente en el Al Hilal saudí, tiene contrato con el club árabe hasta 2027. Durante su etapa cedido en el Barça dejó buenas sensaciones ofensivas, pero también ciertas dudas defensivas. Deco insiste en que su calidad técnica, polivalencia (puede jugar por ambas bandas) y familiaridad con el club le convierten en un refuerzo ideal. Además, fuentes apuntan a que el portugués estaría dispuesto a rebajar su salario para facilitar su regreso.

Choque de ideas: Deco quiere a Cancelo, Flick no

Flick, sin embargo, no comparte la visión estratégica de Deco. El técnico cree que Cancelo podría tener problemas para adaptarse al ritmo competitivo europeo después de su paso por Arabia Saudí, una liga considerada menos exigente. Según fuentes cercanas, el entrenador ha dejado claro que no está convencido de que el portugués encaje en su proyecto defensivo y teme que su rendimiento sea irregular en momentos clave.

Por su parte, Deco define esta operación como estratégica: no solo reforzaría el lateral derecho, sino que aportaría creatividad, experiencia y alternativas para el equipo. Además, su buen vínculo previo con el club y su deseo declarado de volver al Barça (“ama el club”) respaldan su propuesta.

Un tira y afloja que se antoja largo

En la directiva se vive una tensión creciente: si bien la idea de recuperar a Cancelo entusiasma a Deco, Flick mantiene su postura contraria y no parece dispuesto a ceder. La batalla interna sobre el lateral derecho podría marcar decisiones clave en la planificación del próximo mercado.

Y es que las diferencias entre Deco y Flick esta temporada no son nuevas. Y ya no es por el caso Cancelo. También lo fue cuando el técnico alemán quiso dejar en el banquillo a Lamine Yamal por llegar tarde a la convocatoria y desde la cúpula del club se le dieron órdenes concretas de que levantase el castigo. Un hecho que enfadó mucho a Flick.