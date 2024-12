Gavi ensucia la victoria del Barça contra el Borussia Dortmund

El FC Barcelona consiguió una gran victoria a domicilio en la Champions contra el Borussia Dortmund. Los azulgranas supieron contestar a los golpes de los alemanes y los cambios de Hansi Flick fueron acertados, ya que algunos de los jugadores que entraron acabaron dándole el triunfo al conjunto culé. Sin embargo, hubo un futbolista que no tuvo minutos y su cara en el banquillo fue un poema.

Es el caso de Gavi, que no entró en el terreno de juego de manera sorprendente y no llevó nada bien su suplencia. El andaluz quiere jugar todos los minutos posibles y en un partido tan importante como este, se quedó sin jugar. Su comportamiento en el banquillo no fue nada bueno, ya que no celebraba mucho los goles de sus compañeros, y ensució la victoria del Barça en Dortmund.

Gavi, cabreado por no jugar

Hansi Flick demostró que Gavi no es un jugador indispensable para sus esquemas. O, al menos, aún, ya que el centrocampista necesita más rodaje para volver al 100% de su grave lesión de rodilla. El alemán prefirió a futbolistas como Frenkie de Jong o Fermín López para darle un lavado de cara al equipo en la segunda parte y él se quedó sin jugar, por lo que ahora mismo está de los últimos en la lista de preferidos de Flick para el centro del campo.

Eso no lo soporta el andaluz y ya ha hablado un par de veces con su entrenador para cambiar la situación, pero el técnico azulgrana no va a rebajarse a las exigencias de Gavi y jugará cuando crea que está recuperado del todo de su lesión y que pueda aportar al equipo. Ahora mismo, no puede hacerlo. El campo del Dortmund es uno de los más complicadosde Europa y Flick necesitaba jugadores con mucho físico, ya que fue un partido de idas y venidas.

Ni titularidad ni minutos

Además de preferir a otros centrocampistas por encima de Gavi y darle pocos minutos, el alemán tampoco se fía mucho del andaluz para darle la titularidad. Desde su retorno hace prácticamente dos meses, solo lo ha puesto de titular en dos partidos, y en los dos encuentros, el Barça no pudo conseguir la victoria y fue superado físicamente en el centro del campo. Un síntoma de que a Gavi aún le queda mucho para volver a ser el que era.