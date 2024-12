Gavi está generando problemas de gravedad en el vestuario del Barça

Hansi Flick tiene un serio problema con Gavi. El andaluz, que volvió a jugar hace dos meses después de prácticamente un año inactivo por culpa de una grave lesión de rodilla, se considera imprescindible, uno de los puntales del equipo. Y ahora, a pesar de que Flick le está dando muchos minutos, está viendo como su papel ha pasado a ser el de combinar titularidades con suplencias, un nuevo rol que no acepta.

Después de ser titular contra el Las Palmas, Gavi fue suplente en el partido contra el Mallorca, en el que solo jugó los últimos 8 minutos, por lo que daba por hecho que iba a ser titular en el Benito Villamarín, contra el Betis, un partido especialmente importante para él. Es por ello que entró en cólera cuando vio que Flick le dejaba de nuevo en el banquillo.

Flick, preocupado por la actitud de Gavi

Gavi tiene poder en el vestuario. A pesar de su juventud, es un jugador respetado, por lo que el hecho de que el centrocampista ponga malas caras y esté de mal humor, afecta al grupo.

En el Benito Villamarín entró en la segunda mitad. Disputó el último cuarto de hora, muy poco premio para su trabajo en los entrenamientos, según su punto de vista. Para Flick, tener a Gavi de mal humor es un problema, pero al mismo tiempo no va a permitir ningún tipo de presión de esta, ya que en ese caso sabe que perdería el control del vestuario.

Gavi, imprescindible entre comillas

Para el Barça, Gavi es imprescindible, una pieza fundamental del equipo, aunque no va a permitir este tipo de actitudes, hasta el punto de no cerrar la posibilifad de un traspaso si Gavi sigue como hasta ahora. A todo ello, el jugador no es el mismo del de antes de la lesión y todavía no se sabe si podrá a recuperar su mejor versión.

En el Barça, pues, no descartan escuchar ofertas. Antes de la lesión, el Liverpool llegó a poner 100 millones de euros encima de la mesa por Gavi. La decisión podría no ser la misma ahora si el interés se vuelve a repetir.