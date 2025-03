Gavi se convierte en un serio problema en el vstuario del Barça

La campaña de Gavi no está siendo nada fácil. El centrocampista volvió el pasado mes de octubre a los terrenos de juego después de superar una grave lesión en la rodilla la temporada pasada y sus oportunidades en el FC Barcelona están siendo muy irregulares. Empezó teniendo pocos minutos, ya que querían ir con cuidado con su recuperación, y fue aumentando su participación en el campo hasta convertirse en alguien indispensable.

A principios de año, el andaluz se hizo con un sitio definitivo en el once titular y era indiscutible en los esquemas de Hansi Flick. Sin embargo, Gavi ha vuelto a perder protagonismo en los últimos encuentros de manera repentina y otros jugadores han pasado por delante de él, como Dani Olmo. El andaluz se ha visto relegado al banquillo en los partidos más recientes, algo que ha descolocado al jugador.

Gavi quiere ser titular en el Barça

Por eso, Gavi quiere ser titular y olvidarse de una vez de ser suplente, ya que nunca lo ha sido, y esta temporada, con la recuperación de su grave lesión entre medio, lo ha vivido en carne y hueso. Aun así, Flick tiene otros planes, de momento, con él, y le ha vuelto a quitar las llaves del centro del campo que le dio a principios de año, cuando lo estaba jugando prácticamente todo y a un muy buen nivel.

El centrocampista tiene ofertas para salir, como la del PSG, pero en estos momentos no se plantea salir del club de su vida. Solo tomaría esta decisión drástica si la situación no mejorara de aquí a final de curso y el técnico alemán le dijera claramente que no tiene un sitio para él, tanto en el once titular como en la plantilla. Esto parece muy difícil de pensar, ya que Gavi ya ha sido importante con Flick, pero el fútbol tiene muchos cambios.

El centro del campo, con mucha competencia

De momento, el andaluz sigue trabajando mucho para poder volver a retomar la confianza del entrenador y volver a ocupar ese puesto en las alineaciones tan deseado. La garra y la intensidad que promete el futbolista sobre el terreno de juego son claves, pero la competencia que hay en el centro del campo es muy dura.