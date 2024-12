Gavi se ha convertido en un jugador extremadamente complicado para el vestuario del Barça

Gavi está teniendo una temporada muy complicada en el FC Barcelona. El andaluz volvió de su grave lesión de rodilla hace poco más de dos meses, pero su participación no está siendo como él esperaba, ya que no está teniendo los suficientes minutos en el campo. Al principio entendía que tenía que ir poco a poco para evitar recaídas, y aunque ahora ya se ve al 100%, la situación está siendo otra.

El jugador no entra en los planes inmediatos de Hansi Flick, ya que el técnico alemán no lo ve como un futbolista indispensable en el centro del campo. A pesar de que fue titular contra el Atlético de Madrid, fue sustituido en la segunda parte y su rendimiento está lejos de ser lo que era antes de la lesión que sufrió la temporada pasada. Estos motivos han hecho que Gavi se haya convertido en un problema en el vestuario.

Gavi, enfadado por su poca participación

El centrocampista quiere ser titular en todos los partidos, pero Flick le está negando esa posibilidad porque prefiere a otros jugadores en su posición. Por eso, está señalando a compañeros, especialmente del centro del campo, para intentar robarles su sitio y tener opciones de entrar en las alineaciones del entrenador alemán. En el último partido, señaló a Marc Casadó como motivo de uno de los goles del conjunto colchonero.

Gavi aún no ha jugado un encuentro completo esta temporada y cada vez que es enviado al banquillo o no ve su nombre en el once titular de Flick se enfada. Quiere ser una pieza clave en el Barça por muchos años y sabe que la lesión le ha perjudicado mucho esas opciones. Antes lo era, ahora ya no tanto, y está haciendo todo lo posible, e incluso con comportamientos negativos, para reconducir la situación.

Su futuro, una incógnita

Aun así, su futuro sigue siendo una incógnita. Si sigue sin tener muchos minutos con Flick, no es descartable que el andaluz acabe buscando una salida para tener más protagonismo fuera de Barcelona. Equipos como el Manchester City o el PSG se habrían interesado por él, ya que tanto Pep Guardiola como Luis Enrique le darían las llaves del centro del campo en sus conjuntos.