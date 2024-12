Pep Guardiola comunica a Joan Laporta que el City está dispuesto a pagar para sacarlo del Barça

Pep Guardiola lleva tiempo intentando pescar en el FC Barcelona. El entrenador del Manchester City quiere superar la crisis que está viviendo su equipo e irá al mercado de fichajes para intentar reforzar la plantilla del conjunto inglés con algunos objetivos en mente. El técnico catalán habría puesto el punto de mira en otro jugador azulgrana que, a pesar de ser importante, no está teniendo muchos minutos con Hansi Flick.

Se trata de Gavi, y es que el andaluz, después de volver de su grave lesión de rodilla, no está teniendo muchas oportunidades con el alemán en el banquillo del Barça. En ese sentido, Guardiola le habría dicho a los dirigentes del City que hagan todo lo posible para poder fichar al centrocampista sevillano, ya que es uno de los futbolistas por los cuales el de Santpedor está enamorado.

Guardiola quiere a Gavi en el City

El técnico de los ingleses tiene en mucha estima al jugador culé y cree que en sus esquemas sería el centrocampista ideal. Con un muy buen tacto con el balón, pero también firme a la hora de presionar y jugar con mucha intensidad, como es el estilo de juego de la Premier League. Guardiola ha imaginado en su cabeza a Gavi en el Manchester City y se le ha hecho la boca agua.

Aunque la cláusula de rescisión del andaluz es de 1.000 millones de euros, si finalmente el futbolista decide salir por su poca participación en el Barça, Joan Laporta deberá aceptar su salida, ya que tampoco es indispensable en los esquemas de Hansi Flick, como el alemán ha demostrado en los últimos partidos, en los que Gavi ha tenido pocos minutos y ha preferido otras opciones, como Fermín López.

El descontento del sevillano

El centrocampista no está dando el nivel necesario para poder jugar los partidos importantes, pero está descontento con tener que quedarse en el banquillo últimamente y se está replanteando su futuro seriamente. No habría imaginado salir nunca del club de su vida, pero si no puede jugar en el Barça y un entrenador histórico como Pep Guardiola llama a su puerta, la situación podría cambiar.