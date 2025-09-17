Hasta Lamine Yamal le ha pedido que no juegue, con él, el Barça juega con 10

Cuando todo apuntaba a que esta temporada iba a ser la de Ferran Torres, llega el primer momento delicado del curso y, como siempre, las dudas vuelven a girar alrededor de su figura. El delantero valenciano se había ganado por méritos propios la titularidad en el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, ante el Valencia, al siete del Barça le volvieron a temblar las piernas a la hora de buscar portería con sus disparos. Tuvo dos ocasiones muy claras de gol y ninguna acabó dentro, lo que contrastó con los dos goles que metió Robert Lewandowski en apenas media hora de juego. El contraste es abismal.

Todo esto ha hecho que en el vestuario del Barça también se instalen las primeras dudas relativas al nivel que pueda llegar a ofrecer Ferran Torres. El delantero de Foios no acaba de ser capaz de ver puerta con un mínimo de regularidad y esto se paga muy caro en los grandes escenarios, como lo es la Champions League. Lo que hace que más de uno, Lamine Yamal incluido, haya trasladado sus dudas al cuerpo técnico del Barça, donde no tienen claro que lo mejor sea tener a Ferran sobre el verde.

Cada ocasión es susceptible de ir fuera

La realidad es que dejar a Ferran solo delante de la portería no es garantía de nada. Sus compañeros están hartos de ponerlo en situación perfecta para que marque y que acabe mandando el balón al palo, a las nubes o a las manos del portero. De todo menos al fondo de la red. Algo que no pasa con Lewandowski, que en ese sentido es letal: tiene una y la marca. Es un profesional del gol.

La presión de Ferran, su gran argumento

Por otro lado, el gran argumento a favor de la titularidad de Ferran Torres es que él sí que es capaz de presionar durante los 90 minutos. No tiene una edad que le pese y tiene piernas de sobra para ir a todas las presiones y no dejar salir al rival. Algo que Lewandowski nunca va a poder ofrecer.

Así pues, mientras que algunos, como Lamine Yamal, piensan que jugar con Ferran es como ir con diez, otros en el cuerpo técnico creen que el de Foios es ideal para mantener la presión sobre el rival y repetir esfuerzos.