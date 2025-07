Iba a ser tan bueno como Pedri o Gavi, pero el Barça ya ha cerrado su venta por 5 millones

El Barça sigue apostando por el talento joven y Laporta lo sigue demostrando con una planificación deportiva en la que prima la juventud y la calidad de los jugadores que están a las órdenes de Hansi Flick. En este sentido, cracks del calibre de Pedri, Lamine o Gavi son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de jóvenes que forman parte del núcleo duro del Barcelona. Sin embargo, como pasó con Ansu Fati, siempre hay espacio para que algún jugador de gran potencial no sea capaz de brillar y sacar a relucir su mejor versión para alcanzar su techo de rendimiento.

En este sentido, Pablo Torre es uno de esos jugadores en los que el Barça había puesto toda su fe y había realizado una gran apuesta años atrás. Sin embargo, el tiempo y entrenadores como Xavi, Míchel y Hansi Flick han demostrado que el cántabro todavía no está preparado para rendir a su máximo nivel ni para alcanzar ese potencial tan grande que se le presuponía cuando jugaba en el Racing de Santander, donde su potencial estaba a la altura del de Pedri o Gavi.

Laporta da por cerrada la etapa de Pablo Torre

A pesar de que no hay nadie que dude del impresionante talento de Pablo Torre, la realidad es que en el Barça ya se han dado por vencidos con el mediapunta. Hace demasiado tiempo que no ofrece el nivel esperado y Flick ya no cuenta con él. Especialmente después de la entrevista en la que se dedicó a despotricar contra el técnico alemán, provocando que en la directiva blaugrana le buscaran una salida que ha llegado con cierta facilidad.

Y es que el Mallorca ha apostado por Pablo Torre con una oferta de 5 millones junto con el 50% de la futura plusvalía del jugador. Una oferta que ha acabado convenciendo a un Joan Laporta que ha preferido poner fin a una apuesta fallida del club por uno de esos cracks que no siempre rinden como se esperaba.

Así pues, tras varios años esperando que Pablo Torre fuera ese jugador diferencial que demostró ser en el Racing, el Barça ha perdido la paciencia y la esperanza con el cántabro, que ahora tendrá una nueva oportunidad en Son Moix.