Iñaki Peña es uno de los jugadores más criticados en el vestuario del Barça

Iñaki Peña está siendo el portero titular del FC Barcelona esta temporada después de la grave lesión que sufrió Ter Stegen. Los azulgranas ficharon a Wojciech Szczesny y parecía que el polaco le podría luchar la titularidad, pero Hansi Flick no ha hecho ningún cambio y el valenciano sigue siendo el guardián de la portería. Sin embargo, empiezan a caerle críticas desde el vestuario por su nivel.

Al guardameta de 25 años siempre se le ha visto con muchas dudas a la hora de ir a por un balón largo o sus salidas en falso. Es verdad que a medida que han ido pasando los partidos, su rendimiento ha ido de menos a más, pero sigue sin dar un gran nivel en la portería y el Barça necesita a un buen portero para poder luchar por todos los títulos. Y sus compañeros creen que con él, no es posible.

Iñaki Peña, señalado por sus compañeros

En los últimos encuentros, Iñaki Peña ha tenido un par de paradas recordando al mejor Ter Stegen, pero estas no han sido suficientes en los malos resultados que ha tenido el Barça en la Liga. La afición cree que muchos de los goles que ha recibido el equipo podrían haber sido parados con otro portero y hay voces que piden un cambio en la portería, incluso desde el propio vestuario, como Robert Lewandowski.

Sin embargo, Flick se mantiene firme en su idea y no tiene pensado darle la titularidad a Szczesny. Lo más probable es que el polaco debute en la Copa del Rey contra el Barbastro, mientras que Iñaki Peña seguirá siendo titular en Liga y Champions. A pesar de las críticas que está recibiendo, tanto dentro como fuera del vestuario, el técnico alemán no quiere cambiar de portero.

Los errores del valenciano

Además, en los primeros partidos como titular del valenciano, los aficionados se quejaron de que no salía a por los balones largos, mientras que ahora no para de hacerlo y hay veces que no es necesario, poniendo en duda a la defensa y arriesgándolo todo dejando su portería vacía. Iñaki Peña crea muchas inseguridades como el guardameta titular del Barça y parece que esto durará toda la temporada.