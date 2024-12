Joan Laporta ejecuta la amenaza y no volverá a jugar con el Barça

El FC Barcelona ha acabado el año en una dura crisis de resultados, ya que ha perdido la gran ventaja que tenía en Liga con respecto a sus rivales de inicio de temporada. Algunos jugadores están siendo señalados por Hansi Flick por su bajo rendimiento e incluso han visto cómo sus minutos han decaído con el paso de los encuentros. Uno de ellos ha sido castigado y no volverá a jugar hasta que no se arregle la situación.

Se trata de Frenkie de Jong, uno de los futbolistas que más cobra en la plantilla del primer equipo y que su participación en el terreno de juego ha caído en picado. Lleva dos partidos consecutivos quedándose en el banquillo, y es que Flick ha preferido a otras opciones en el centro del campo antes que al neerlandés. Además, el club le tiene amenazado con no jugar si no renueva su contrato.

De Jong se queda sin ver minutos

El centrocampista se quedó sin ver minutos ante el Leganés y contra el Atlético de Madrid. Aunque calentó en los dos enfrentamientos, el técnico alemán del Barça decidió apostar por otros jugadores, demostrando así que tiene señalado al futbolista por su pésimo nivel en el campo. Esto, sumado a que la entidad culé le hizo una oferta de renovación y aún no ha contestado a ella.

Joan Laporta ha ejecutado la amenaza y De Jong no volverá a jugar con la camiseta azulgrana si no empiezan las negociaciones para la renovación de su contrato. Si finalmente el neerlandés no quiere alargar su vinculación con el club, será vendido el próximo verano, pero la dirección deportiva querrá saberlo lo antes posible para poder planificar la plantilla de la próxima temporada en condiciones.

De más a menos

El jugador volvió de su lesión en el tobillo hace poco más de dos meses y Flick aseguró que sería muy importante en sus esquemas, pero ha ido perdiendo mucho peso desde entonces. Solo ha sido titular en un partido desde su regreso y el alemán prefiere a otras opciones, como colocar a Eric García, que no es ni un centrocampista, por delante de él, como se vio contra el conjunto madrileño.